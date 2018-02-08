欧元债市：公债收益率刷新多年高位，受德国和美国支出前景带动

* 德国10年期公债收益率触及0.80%的两年高位

* 欧元区公债收益率普涨上涨3-7个基点

* 德国支持支出的社民党将在联合政府中掌管财政部

* 美国参议院达成预算协议，财赤将增加

路透伦敦2月8日 - 欧元区政府公债收益率周四刷新数年高位，因美国预算协议及德国组阁协议，均显示这两国的支出将会升高。

德国支持支出的社会民主党(SPD)将在联合政府中掌管财政部；美国参议院两党领袖们则在周三达成协议，在未来两年将国防和国内项目支出提高近3,000亿美元。

由于全球两大经济体如今预期在未来几年不再看紧荷包，投资人将观望利率决策者是否会因此而收紧货币政策。

德国10年期公债收益率触及2015年9月来最高的0.808%。

“德国社会民主党(SPD)执掌财政部，意味着社会支出将会增加，或许也会减弱对南欧的限制立场，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz表示。

在英国央行暗示可能较三个月前的预期提前升息，且升息次数更多后，欧洲公债收益率午盘加速向多年高位攀升。

对英国央行政策敏感的两年期英债收益率升至2015年底来最高。

多数欧元区公债收益率在午后交易中普遍上涨3-7个基点，周二在股市大跌时，收益率曾受到“避险”买盘的打压。

意大利、西班牙和葡萄牙公债今日表现略逊区内其它公债，收益率升4-7个基点。(完) (编译 李军；审校 母红)