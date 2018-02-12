重发-欧元债市：价格处于守势，收益率普遍微涨

(重发以补充内文第四段漏字)

路透伦敦2月12日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一微涨，向数年高点回升，因全球通胀压力上升以及经济增长强劲，将鼓舞欧洲央行做出结束大规模货币刺激计划的暗示，引发投资人的不安。

欧元区公债收益率在欧洲盘初普遍上涨1-2个基点，10年期美债收益率触及四年新高2.90%。

“这只是公债收益率涨势的延续，投资人重新评估经济前景，”大和资本市场驻伦敦研究主管Grant Lewis表示。“即便在2.90%，10年期美债收益率仍然较低。”

指标德国10年期公债收益率上涨近2个基点至0.77%，距离上周所创0.81%附近的两年半高点仅咫尺之遥。

德债收益率周五首度周线收低，因全球股市遭遇大量抛盘的背景下，提振避险债券的胃纳。

这使得德债2007年以来最长的周线连涨告一段落。

然而尽管过去两周股市面临乱流，但债市也苦不堪言，因投资人就超宽松货币的时代结束预做准备。

多位分析师指出，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周末的评论，以及对美国本周即将公布的通胀数据的不安，是周一债市出现守势的原因。

“诺沃特尼周末评论语调偏强硬，尽管他强调在升息之前要先减少购买资产，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Sebastian Fellechner表示。(完)