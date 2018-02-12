欧元债市：公债收益率攀升，因预期主要央行将继续收紧政策

* 欧元区公债收益率普遍小涨

* 德债收益率上周录得年内首周周线下跌

* 关注本周公布的美国CPI数据

路透伦敦2月12日 - 欧元区公债收益率周一小涨，因有迹象显示，尽管近期股市大幅震荡，但关注通胀表现的决策者仍将继续收紧货币政策。

欧元区公债收益率上涨1-2个基点，美国10年期公债收益率触及四年高位2.90%，因投资者重新涌入股市，削弱了公债的避险需求。

德国10年期公债收益率交投在0.76%附近，盘中高见0.786%，接近上周触及的两年半高位约0.81%。

“公债收益率今日的走势只是延续其上行趋势，因投资者重新评估经济前景，”Daiwa Capital Markets驻伦敦的研究部主管Grant Lewis说，“即便攀升至2.90%，美国10年期公债仍处于低位。”

上周德债收益率录得年内首次周线下跌，因全球股市遭抛售，促使投资者买入公债避险。这终结了德国长债收益率自2007年以来最长周线连涨趋势。

市场认为欧洲央行管委诺沃特尼周末的讲话偏鹰派。而在美国通胀数据周三公布前，市场的不安情绪加重。

分析师的预估中值为，1月美国消费者物价通胀年率基本持平在1.9%，主要因为去年同期的基数较高。核心通胀指标预计将下降至1.7%。

德债收益率曲线周一触及2014年中以来最陡，短期和长期德债收益率差扩阔至135个基点。

美国公债收益率曲线接近数月来最陡水平，反映投资者预期通胀和利率将会攀升。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)