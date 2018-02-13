欧元债市：德债下跌之势暂歇，因收益率触及数年高位吸引了部分投资者

* 10年期德债收益率目前较上周高位下跌7个基点

* 多数核心欧元区公债收益率日内下跌1-2个基点

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦2月13日 - 德国公债周二出现买需，因美欧债券收益率近期均触及数年高位，对部分投资者具有吸引力。

主要发达国家的公债收益率都在上涨，因全球经济复苏，以及各国央行收紧政策的步伐料将快于之前的预测。

但分析师称，这意味着现在高级别债券的收益率在极短的时间段内变得具有吸引力，而且这可能仍会在经济和政策面消息较为清淡的一些日子中创造买需。

“公债收益率仍有上升动能，不过市场暂时在喘息一下。”荷银高级固定收益策略师Kim Liu称。

德国10年期公债收益率跌1.5个基点，至0.74%，进一步远离上周触及的两年半高位0.81%。

下跌是跟随美国10年期公债收益率从周一触及的四年高位回落的走势。

过去两个月德国10年期公债收益率大涨，是12月初0.307%的两倍多。

多数欧元区公债收益率跌1-2个基点不等。

意大利标售约76.8亿欧元公债，为本周欧元区大量发债拉开帷幕。分析师预计，本周欧元区将有超过200亿欧元公债供应。

意大利10年期公债收益率在公债标售后上涨，触及六周高位2.08%。

葡萄牙10年期公债收益率攀升约7个基点，报约六周最高的1.99%。

另外在英国公布数据显示，英国1月通胀意外保持在接近约六年最高水准，巩固了投资人对英国央行将在5月再度加息的预期后，英国公债收益率 上涨。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)