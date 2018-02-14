欧元债市：德国公债收益率触及两年半高位，此前美国公布通胀数据

路透伦敦2月14日 - 德国公债收益率周三触及逾两年最高，此前数据显示美国1月通胀升幅大于预期，推高了对美国今年加息的期望值。

美国公布1月消费者物价升幅大于预期，核心通胀录得一年最大涨幅，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将加快升息步幅的预期。

“美国公债收益率一度触及逾一年高位，市场消化最新的通胀数据，该数据远高于预期。”Royal London Asset Management短期利率和现金部门主管Craig Inches表示。

“美债遭抛售影响到全球公债市场，英债和德债收益率也攀升。”

根据Tradeweb数据，德国10年期公债收益率扭转稍早跌势，升约3个基点，报0.774%，为2015年9月来最高。

多数欧元区公债收益率升1-3个基点，跟随美债收益率升势。

希腊五年期公债收益率升10个基点，报3.879%，为12月初来最高。10年期公债收益率升至两个月高位4.49%。

葡萄牙公债市场跑赢，10年期公债收益率跌3.5个基点，报1.94%，稍早曾降至1.911%。

葡萄牙周三标售12.5亿欧元五年期和10年期公债，且此前数据显示该国经济增速为17年最快。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)