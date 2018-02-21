欧元债市：公债收益率下跌，PMI数据弱于预期缓解债市紧张情绪

* 公债收益率下跌，此前法国和德国发布PMI数据

* PMI数据弱于预期，但仍强劲

* 美联储将发表1月会议记录

路透伦敦2月21日 - 德债收益率周三触及两周低位，因欧元区企业活动数据弱于预期，缓解了对区内超宽松货币政策可能比预期提前结束的忧虑。

欧元区长债收益率全线下跌，收低约1-3个基点，此前法国和德国发布了采购经理人指数初步数据。

调查显示，2月整个欧元区的企业增速放缓程度超过预期，但公司对前景的乐观程度仍是至少五年半以来最高。

IHS Markit的欧元区2月综合PMI初值跌至57.5，低于路透调查分析师的预估。调查预估该数值会从1月终值58.8微降至58.5。

德国10年期公债收益率一度下跌4个基点，至两周低位的0.697%，之后收于0.72%。

“(PMI数据)算不错的，但我认为人们之前过度兴奋的预期数据会很强劲，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

欧洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行总裁瓦西理奥斯卡斯周三表示，欧元区公债收益率上涨，欧元升值，是对区内经济表现强劲的自然反应，不是毫无根据的市场收紧。

意大利公债跑输，反映出3月4日大选临近的市场不确定性。意大利/德国10年期公债收益率差触及145个基点，为约五周来最阔。

美债收益率在周二上涨后持稳，因市场吸收本周大量公债供应的第一波。

投资人聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚将发布的1月会议记录，以评估美国今年升息的速度和步伐。（完） (编译 刘静；审校 李军)