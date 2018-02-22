欧元债市：公债收益率下跌，受德国Ifo企业信心数据疲软影响

* Ifo数据发布后欧元区公债收益率下跌，逆转早盘升势

* 欧洲央行会议记录：拒绝进行象征性政策调整

路透伦敦2月22日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四下跌，因一项调查显示德国2月企业信心下滑，令收益率回吐稍早升幅。先前因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录重燃通胀疑虑，带动公债收益率上扬。

周四的一项调查显示，德国2月企业信心降低大于预期，但仍在高位，暗示德国今年第一季有望录得稳健增幅。

欧元区公债收益率盘初上扬，德国数据公布后全面下跌1-2个基点。

“欧元区经济一段时间以来一直在加快，到了预计经济将稳固增长的时候了，但也许今后的数据不会再有很多意外了，”Investec经济学家Victoria Clarke称。

欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。会议记录发布后，欧元区大部分公债收益率保持跌势。

美国公债收益率隔夜触及数年高位后，亦下跌至2.92%，较周三高点下滑4个基点。

指标10年期德债收益率逆转早盘涨势，下跌2个基点，至0.7%。

10年期德债与美债之间的收益率差周四扩至逾一年高位的约222个基点，反映出两国间货币政策预期的背离。

希腊公债获得买需，穆迪周三将希腊评级从Caa2上调两个级距至B3，并维持正面展望。

希腊10年期公债收益率跌9个基点至4.34%，尾盘持稳于约4.38%。五年期公债收益率最多跌30个基点至3.348%。(完) (编译 刘静；审校 李军)