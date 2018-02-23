欧元债市：意大利公债料录得年内最差周度表现，因大选临近

* 意大利10年期公债收益率本周升8个基点

* 意大利3月4日大选临近，公债收益率创年内最大周线升幅

* 意大利/德国公债收益率差为1月来最宽

路透伦敦2月23日 - 意大利10年期公债收益率周五势将录得年内迄今最大周线涨幅，反映出市场对即将到来的大选可能产生悬浮议会的结果有一些不安情绪。

意大利将于3月4日举行大选，在此之前该国债市表现强韧，归功于欧元区经济走强，近期的评级上调，欧元区解体风险降温，以及民粹党派的反欧元论调趋于缓和。

但如今距离大选还剩一周多时间，一些不安情绪渗入市场，导致意大利公债表现逊色，而避险的德债上涨。市场也消化了意大利的新债供应。

最新的民调显示会出现悬峙国会，亦即没有一个政党或执政联盟取得绝对多数来组建政府，分析师预期短期震荡可能会打压股债市。

意大利10年期公债收益率持平，报2.07%，表现落后于信贷评等较高的其他公债。本周已上涨约8个基点，根据Tradeweb数据，料创去年12月底以来最大单周升幅。

这使得意大利公债收益率和指标德债收益率的利差来到约141个基点，为1月以来最阔。但这仍与2月初的逾一年来最窄水准--约126个基点相去不远。

多数欧元区债券收益率周五下跌，10年期德债收益率下跌5个基点，触及近一个月低位0.65%。(完) (编译 李军;审校 刘静)