欧元债市：欧元区公债收益率走低，因欧央行总裁德拉吉淡化通胀风险

* 德债收益率盘初触及一个月低位

* 德拉吉称经济中的闲置可能大于之前的估计

* 意大利将在周末举行大选

路透伦敦2月26日 - 欧元区公债收益率周一走低，指标德债收益率一度触及一个月低位，投资者在本周可能影响市场的一系列数据和事件出炉前布仓。

欧债收益率盘初走低，在欧洲央行总裁德拉吉发表讲话后继续保持在低位。德拉吉称，欧元区经济中的闲置可能大于之前的估计，导致通胀回升的速度放缓。

通胀放缓可能导致对欧洲央行将大规模缩减非常规刺激举措的预期降温，从而支撑近几周遭抛售的债市。

“如果议息会议上发出类似的通胀讯息，可能会导致对收益率曲线重新定价的预期降温，”瑞穗的策略师Peter Chatwell说。

不过，他还指出，想要这么做，德拉吉必须赢得更多鹰派决策者的支持。

德国10年期公债收率尾盘持稳在0.65%，早盘触及一个月低位0.64%。

较本月稍早触及的逾两年高位低15个基点。

欧元区二线公债收益率 日内下跌3-4个基点，上周，受意大利大选前的紧张情绪影响，这些公债承受一定的抛压。

本周二和周三，美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔将在国会作半年度证词陈述，另外，2月欧元区通胀数据初估值将在周三公布。

意大利周日将举行全国大选，预计会出现悬峙国会。同日，德国社会民主党将就是是否与现任总理梅克尔领导的保守派组建联合政府举行投票，投票结果将决定梅克尔能否第四次连任。

德国10年期公债收益率2月势将下跌约4个基点，创去年10月以来最大单月跌幅。(完) (编译 母红; 审校 李军)