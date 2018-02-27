欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因美联储新主席发表国会证词讲话

* 美国和欧洲公债收益率上涨，此前美联储主席发表讲话

* 鲍威尔称经济和通胀增强

* 意大利和德国公债收益率差收紧

路透伦敦2月27日 - 欧元区公债收益率周二上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席鲍威尔称，自12月以来，美国经济已经增强，通胀将上升，这鼓励了投资者押注今年美联储可能升息四次。

鲍威尔在事先准备好的证词中称，美联储将坚持渐进升息立场，因通胀仍处于2%的目标之下。

但在鲍威尔回答议员的问题后，欧美债市遭受卖压。

美国10年期公债收益率上涨近5个基点，报2.91%，欧元区公债收益率也随之上涨。

德国指标10年期公债收益率上涨3个基点，至0.68%，与可比美债收益率差扩至约223个基点，为14个月来最阔。

“如果你说的是过热的概念，鲍威尔认为美联储会谨慎行事，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

Scicluna警告不要过度解读鲍威尔的一次讲话，但他补充道，“你可以说有升息方面的风险。”

大部分欧元区公债收益率日内涨2-3个基点，但意大利公债表现跑赢，此前的公债标售获强劲需求，这是本周末大选前的最后一批标售。

意大利10年期公债收益率下跌2个基点，报2.09%，意大利和德国公债收益率差缩至143个基点，为五日来最窄，远低于近期高位152个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)