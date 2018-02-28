欧元债市：公债收益率小跌，等待通胀数据提供欧洲央行政策线索

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦2月28日 - 欧元区公债收益率周三早盘小跌，投资者等待通胀数据的出炉，以获得有关欧洲央行可能多快撤出货币刺激举措并转向升息的线索。

欧洲和美国债市在周二都受到冲击，因美联储新任主席鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时称，12月以来的数据反映出经济正在走强，他对于通胀将上升的信心也增强。

欧元区公债收益率在昨日急剧上升后，今日开盘有所回落，因市场关注点转向通胀数据。

路透调查访问的分析师们预测，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.2%，远低于欧洲央行不到2%的目标水平。欧元区1月HICP较上年同期上升1.3%。

鉴于德国周二公布的通胀数据疲弱，欧元区的通胀数据也可能低于预期，令欧元区公债市场松一口气。最近几周，市场已经在为欧洲央行调整极宽松货币政策做准备。

“(欧元区)通胀数据可能如德国通胀数据一样令人失望，这对于欧债利好，但我们也受到美国债市下跌溢出效应的影响，”ING利率策略师Benjamin Shroeder表示。

欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼周二表示，如果欧元区经济保持上升势头，欧洲央行今年可能结束购债，而且2019年升息也并非不切实际。

德国10年期公债收益率下跌约1个基点至0.67%，距离周一所及一个月低点不远。(完) (编译 高琦/李春喜 审校 蔡美珍/刘秀红)