欧元债市：公债收益率小跌，因欧元区通胀放缓

* 公债收益率下跌，部分扳回周二的大幅涨幅

* 2月欧元区消费者物价增长放缓

* 美德公债收益率差走阔

路透伦敦2月28日 - 欧元区公债收益率周三全线小跌，因欧元区通胀放缓，可能令欧洲央行撤走货币刺激政策和转向升息的计划变得复杂化。

2月，消费者物价增幅一如预期降至1.2%，从11月达到1.5%以来一直稳步下降。欧洲央行的目标是通胀率低于但接近2%。

去除能源和未加工食品价格的核心通胀率持稳于1.2%，该数据受到欧洲央行的密切关注。

该数据，加上此前在周二发布的不佳的德国通胀数据，给投资者带来安抚，他们最近几周为欧洲央行改变超宽松货币政策做准备。

“通胀率跌至1.2%，核心通胀稳定在1%，欧元区通胀快速回升的预期看似被夸大了，很可能令欧洲央行下周行事谨慎，”荷兰国际集团高级经济学家Bert Colijn在一份公告中称。

他所指的是许多经济学家观察的另外一个核心通胀指标，该数据还去除了烟酒的价格。

大部分欧元区公债收益率日内走低。

德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.66%，远低于近期触及的多年高位0.81%。本月该收益率录得去年10月以来的首个月线跌幅，下跌3个基点。

法国10年期公债收益率下跌3个基点，报0.92%，远低于2月初的1.05%水准。

欧美公债市场周二受挫，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔称，12月以来的数据显示，经济已经增强，他对通胀上升的信心增加。

鲍威尔讲话后，德国和美国指标公债收益率差周二触及223个基点高位，为2016年12月以来最阔。(完) (编译 刘静；审校 李军)