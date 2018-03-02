欧元债市：10年期德债收益率跌至五周低点，等待周末重大风险事件

* 意大利周日进行议会选举

* 德国社民党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定

* 避险德债收益率跌至五周低位

* 意大利/德国公债收益率差为近两周最窄

路透伦敦3月2日 - 德国10年期公债收益率周五触及五周低点，因意大利本周末将举行大选，德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定，另外，对全球贸易战的忧虑，都提升了对避险债券的需求。

意大利公债收益率亦跌至三周低位，与德债收益率之差缩至两周最窄水平，预示着投资者对周日的大选抱有一定信心。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这引发了有关爆发全球贸易战的担忧，并造成股市动荡，美债和欧债收益率下跌。

贸易战忧虑引发欧洲股市遭抛售，特别是对出口权重较大的德国DAX指数打击更大，该指数下跌1.8%至六个月低位。

欧元区的焦点转向周末两项可能产生重大影响的风险事件。

意大利周日举行全国选举，料将产生悬峙国会，即没有任何一政党或政党联盟取得多数席位以组阁。前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右联盟成为最大阵营，五星运动看似将成为最大的单一政党。

德国社民党表决与保守党联合执政协议的投票结果，周日也将揭晓。

“我们的基本预测是，意大利将产生一个对市场友善的某种大联合府，德国将解决组阁问题，如此一来，就有两年时间可以解决一些更大的欧洲问题，”瑞银财富管理全球首席投资官Mark Haefle称。

多数欧元区公债收益率下跌0-2个基点。

德国指标10年期公债收益率跌至0.606%，为1月底以来的最低水平，后在尾盘交易中微升至0.639%。

德国指标公债收益率自上月触及两年高位后下跌了近20个基点，将录得连续第四周下跌。

意大利10年公债收益率下跌3个基点，至1.983%，为三周来最低，在尾盘交易中升至2.02%。意大利/德国公债收益率之差最多缩至约138个基点，亦为近两周最窄。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)