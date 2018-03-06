欧元债市：公债收益率上涨，贸易战疑虑消退而焦点转向欧洲央行

路透伦敦3月6日 - 欧元区公债收益率周二上涨，因全球贸易战疑虑消退，避险公债魅力降温。市场关注点转向本周的欧洲央行(ECB)会议，寻觅线索判断该央行将在何时以何种方式撤走大规模刺激措施。

意大利公债走势企稳，周一曾大跌，因该国反建制政党在周日选举中的支持率飙升，导致悬峙议会产生。

随着投资者静候意大利组建下届政府的进一步消息，市场焦点转向周四的欧洲央行会议。

消息人士上周告诉路透，欧洲央行(ECB)决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场，但预计不会作出重大政策调整。消息人士称，出于对近期市场动荡、欧元强势，以及整体和基础通胀双双回落的担忧，官员们宁愿采取观望态度，最迟可能等到夏天，才开始暗示结束资产购买计划。

经济强劲让外界普遍预期欧洲央行将在年底前结束2.55万亿欧元的刺激政策，该行相信在某个时点，通胀上涨将放缓。

“欧洲央行将公布经济预测，数据可能被上调，但可能竭尽全力强调，将会谨慎且缓慢地撤出货币宽松政策，”瑞穗的欧元区利率策略主管Peter Chatwell表示。

欧元区多数公债收益率均上涨1-2个基点。

10年期德债收益率上涨2个基点，至0.65%，摆脱周一所及五周低点约0.60%。(完) (编译 艾茂林/李春喜 审校 于春红/刘秀红)