欧元债市：避险德债收益率跳升，因避险意愿消退

* 德债收益率升6个基点，将录得1月底以来的最遭单日表现

* 风险意愿回升，因贸易战忧虑缓解

* 焦点重回周四的欧洲央行会议

路透伦敦3月6日 - 德国公债收益率周二大幅上涨，势将录得五周来的最差单日表现，因全球贸易战疑虑消退，提振风险胃纳，避险资产魅力降温。市场关注点转向本周的欧洲央行(ECB)会议。

意大利公债回升，周一大跌，因在周日举行的大选中反建制政党支持率飙升，导致出现悬峙议会。

10年期德债收益率上涨逾6个基点，至0.7%，势将录得五周来的最大单日升幅，较意大利大选后周一所及五周低点升10个基点。

投资者对可能发生贸易战的担忧得以缓解，因美国总统特朗普面对来自政治同盟的压力，要求其放弃对钢铝征收关税的计划，这提振欧洲股市上涨0.6%，削弱对固定收益资产的需求。

另外，有消息称，韩国方面表示，朝鲜愿意与美国就去核化进行对话，对话过程中将暂停核试验。这也扶助提振风险胃纳。

“本周伊始，我们担心意大利大选结果和贸易战，现在这些忧虑都消退了，股市回升，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann称，“这是公债遭抛售的原因。”

分析师称，投资者看似未理会意大利眼前的政治风险，意大利历史上大选后的不确定情况曾多次出现。

意大利10年期公债收益率持稳于2.09%左右，与可比德债收益率差一度跌至两周来最低的约137个基点。

随着投资者静候意大利组建下届政府的进一步消息，市场焦点转向周四的欧洲央行会议。

消息人士上周告诉路透，欧洲央行(ECB)决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场，但预计不会作出重大政策调整。消息人士称，出于对近期市场动荡、欧元强势，以及整体和基础通胀双双回落的担忧，官员们宁愿采取观望态度，最迟可能等到夏天，才开始暗示结束资产购买计划。

经济强劲让外界普遍预期，欧洲央行将在年底前结束2.55万亿欧元的刺激政策，相信在某个时点通胀将开始缓慢回升。

“欧洲央行将公布经济预测，可能会上修，但仍会竭力强调，将会谨慎且缓慢地撤走宽松货币政策，”瑞穗的欧元区利率策略主管Peter Chatwell表示。(完) (编译 刘静；审校 母红)