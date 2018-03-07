欧元债市：公债收益率下跌，因美国关税举措恐打乱欧洲央行政策计划

* 特朗普经济顾问辞职点燃贸易战忧虑

* 欧洲央行可能重新考虑政策，因关税威胁逼近—分析师

* 欧元区公债收益率全线下跌2-5个基点

路透伦敦3月7日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三下跌，分析师称，因市场担心美国对欧洲产品课征关税，可能阻碍欧洲央行撤走刺激措施的计划。

美国总统特朗普的首席经济顾问柯恩周二辞职，这可能会有利于更多保护主义措施出台，有引发全球贸易战的危险。

这带动公债的避险买需，美债收益率延续隔夜时段的跌势。

欧洲方面，市场对政府公债的需求周三升高，周四欧洲央行政策会议料将提供更多有关该行何时结束大规模刺激计划的细节。

但分析师多表示，美国发生的事件可能令欧洲央行的讯息复杂化。

“现在市场担心的是全球贸易战可能会影响欧洲经济成长，若经济成长放缓，那么衰退的风险将会升高，欧洲央行可能被迫放慢缩减宽松力度的脚步，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Pascal Segesser表示。

德国商业银行分析师团队也在一份报告中提及了此一可能性，称柯恩辞职使得欧洲央行周四会后传递出更加鸽派讯息的可能性升高。

多数欧元区公债收益率下跌2-5个基点。德国10年期公债收益率下跌近2个基点至0.66%。

低评级南欧国家公债跑赢，收益率下跌3-7个基点，葡萄牙10年期公债收益率跌至逾一个月低位的1.837%，后微升至1.857%。

ADP Research Institute民间就业数据显示，2月美国新增23.5万个就业岗位，给公债收益率带来一些上行压力。(完) (编译 刘静；审校 母红)