欧元债市：欧元区长期通胀预期指标升至七个月高位

* 强劲数据带动公债收益率和通胀指标升势

* 关注欧洲央行周四货币政策会议

路透伦敦10月24日 - 欧元区长期通胀预期水准的主要市场指标周二升至七个月高位，因欧元区经济数据强劲，给正在准备撤走非常规货币刺激政策的欧洲央行带来令人鼓舞的迹象。

周二出炉的企业和银行贷款调查报告强劲，进一步预示欧洲央行可能在周四的会议上宣布将缩减每月购债规模。

对通胀预期变动敏感的欧洲指标德国10年期公债收益率升4个基点，至近三周最高的0.48%。

其他欧元区公债收益率升2-5个基点不等，美国10年期公债收益率则触及逾五个月最高。

五年、五年远期损益平衡通胀率升至1.6571%，为3月以来最高。

此一指标仍低于欧洲央行略低于2%的通胀目标，但已经从6月所创的约1.50%低点反弹。

“通胀预期对市场有些影响，但对欧洲央行会议会有多大影响？”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet称。

“欧洲央行已经意识到经济正朝着正确方向发展的情况...正如今早PMI数据显示的。”他还表示。

周二公布的一项调查显示，欧元区10月民间部门增速大大慢于预期，但仍保持强劲，即便企业涨价力度创下逾六年最大。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)