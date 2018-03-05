欧元债市：意大利公债收益率跳涨，因怀疑欧盟党派支持率飙升

* 分析师称，怀疑欧盟党派给稳定带来障碍

* 意大利公债收益率跳升，避险德债受追捧

* 美欧之间爆发贸易战的可能性增添不安情绪

路透伦敦3月5日 - 投资人周一抛售意大利公债，买入德债等评级较高公债。在周末的选举中，意大利五星运动党等反建制的党派支持率飙升。

周日的选举产生一个悬峙议会，选民摒弃传统党派，纷纷支持反建制和极右团体，使意大利面临持续的政治不稳定。

分析师们称，对欧盟持怀疑态度的党派支持率飙升，对于政府稳定以及欧洲一体化可能是一次挫败。

“这不是一个利好的结果，因为我们看见一些政党的崛起，这些政党对改革、欧元以及组建同盟的观点给市场带来忧虑，所以这对稳定不利，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Maria Paola Toschi称。

全球最大资产管理公司贝莱德称，大选结果可能给意大利和欧元区其它南欧国家公债带来压力。

意大利10年期政府公债收益率开盘跳升10个基点至2.14%，收盘报2.09%，日内仍上涨近6个基点。

在此同时，德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.596%，因投资人寻求避险。尾盘小幅升至0.62%。

受到密切关注的意大利和德国公债收益率差一度报152个基点，为2月23日以来最高。

欧元下跌0.3%至日低1.2267美元，因意大利选举结果不确定性导致稍早因德国组建联合政府有所进展而起的涨幅消退。欧洲交易时段尾盘小幅回升至1.2321美元。

德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

“不过意大利选举结果可能会导致这部分的动能停滞，因尽管欧洲传统上是由德法轴心所带动，但意大利仍具有相当重要性，”CME Group资深分析师Erik Norland表示。

“若意大利不倾向加强整合、反对移民并在财政上采取和德国采取不同立场，这将在未来数日及数周限制欧元上档。”(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)