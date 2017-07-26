分析：欧央行缩减刺激风声并未重伤欧元区二线公债 出乎市场预料

路透伦敦7月25日 - 数月来市场一直在担心，当欧洲央行(ECB)最终结束购债计划时欧元区各国政府的相对借款成本会受到何种冲击。然而，“缩减购债风声”开始吹拂，但预期中的震动并未出现。

欧洲央行总裁德拉吉一个月前暗示即将缩减货币刺激计划，让金融市场感到紧张不安。但目前，西班牙公债较评级最高的德国公债的收益率之差不到100个基点，处于2015年3月以来的最窄水平--当时欧洲央行开始购买公债以刺激通胀和经济成长。

目前意大利公债与德国公债收益率之差是去年12月以来最窄。一般认为，意大利公债特别容易受到货币刺激“缩减”的伤害。

上述情形出乎意料。银行业者在2月时估计，如果没有欧洲央行的购债行动，欧元区公债收益率会高出20-50个基点，尽管低于一年前预计的75-100个基点。

“这已经让我困惑好一段时间，因为你会预期，既然在计划开始时二线国家债券利差缩窄，在计划预定结束时也会看到逆转的情况，”荷兰银行资深债券策略师Kim Liu称。

债市人士举出了一些导致债券利差走势出乎意料的原因。

首先，德债的一波跌势，推动了利差收紧。另外，投资者目前正在进行仓位调整，为欧洲央行缩减刺激做准备。欧洲央行缩减刺激，旨在缓和购债项目造成的德债荒。

德债是欧洲央行资产购买的主要对象。符合条件的德债稀缺，压低了收益率。但自德拉吉上月在葡萄牙发表讲话以来，德国10年期公债收益率已上升了一倍，表明市场重新评估政策前景。

与此同时，欧元受货币政策收紧预期推升，促使投资者在低收益资产融资，买进南欧债券等高收益资产。

“(上周)欧洲央行会议后实际能说明问题的事是，尽管二线国家公债利差缩窄，你可以说是因为德拉吉立场显得温和，但欧元强劲上涨，”JPMorgan Asset Management的全球债券机会基金联合经理人Iain Stealey表示。

“或许这反映了对欧洲资产的追捧。”

与此同时，有观点认为即使缩减刺激，也会将战线尽可能地拉长以缓冲对欧元区的影响，这种观点提振了风险偏好。

尽管意大利明年将举行大选，但相比英国退欧在国内造成的动荡以及美国总统特朗普工作进展艰难，欧元区政治面还算相对平静，这也被视为有利于风险较高的欧元区债券。

欧洲央行一位经济学家周一表示，欧元区的投资者资金可能开始转回区内二线国家的风险较大资产，这是导致最近债券利差缩窄的一个重要原因。

不过利差大幅缩窄，也加剧了一旦欧洲央行退出量化宽松计划细节浮出水面后利差更激烈飙升的风险。

上周四位直接知情消息人士指出，欧洲央行决策高层认为，10月是决定资产购买计划命运的最可能时机。

预计欧洲央行削减刺激计划后欧元区二线国家公债将遭遇抛售的理由仍未改变。欧元区二线国家的经济不及评级较高的其他成员国，他们的债券发行量较高，政治动荡风险较大，尤其是意大利。

“如果你看下基本面--欧元区二线国家的债券发行情况和政治风险--就会发现一旦欧洲央行这样的重要参与者退出，所有这些因素都将产生影响，”北欧联合银行(Nordea)首席策略师Jan von Gerich表示。

摩根大通资产管理的Stealy称，削减刺激计划的担忧以及即将到来的意大利大选，是他为何对欧元区二线国家债券持中性立场的原因。

欧洲央行的购债计划已经帮助压低欧元区借贷成本，而且一直是市场动剧烈波动时的一个缓冲，例如去年英国退欧公投之后。

当欧洲央行拿出削减刺激政策的计划时，投资者对欧元区二线国家公债的胃纳将迎来真正的考验。

“对我来说，形势让人感觉不对，”荷银证券的Kim Liu称。“从长期来说，如果欧洲央行退出市场...公债收益率之差将扩大，只是被推后了而已。”

欧洲央行实施量化宽松期间，欧元区二线国家公债与德国公债收益率之差图表：reut.rs/2h1ExbG

(完)