欧元债市：葡萄牙公债收益率大跌，该国债信评等重返投资级

* 葡萄牙10年期公债收益率大跌35个基点

* 葡萄牙较可比德债利差缩至2016年1月来最窄

* 葡萄牙债信评等在五年半之后重返投资级别

* 标普在三大评级机构中率先将葡萄牙评等调回投资级别

路透伦敦9月18日 - 葡萄牙10年期公债收益率周一跌至2016年1月以来最低水准，此前该国债信评等在五年半之后重返投资级别，实际上宣告了该国债务危机结束。

周五，标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

葡萄牙在2012年1月债务危机最严重的时候丧失了投资级评级。

除了希腊和塞浦路斯，其他欧元区成员国目前至少都有三大评等机构中的一家给予了投资级别评等。

由于评等机构在调整评等前通常会先改变评等展望，所以标普此举令市场大感意外。周一葡萄牙股市和债券价格应声大幅上涨。

葡萄牙10年期公债收益率下滑多达35个基点，报2.45%左右，为2016年1月来最低。

该收益率或录得自2016年2月以来最大单日跌幅，较可比德债利差跌穿200个基点，为2015年12月来首见。

西班牙10年期公债收益率跌2个基点，意大利和爱尔兰10年期公债收益率持稳，较高评等公债收益率则上涨1-2个基点。

葡萄牙信用评等被调高，将吸引更多投资组合的资金流向葡萄牙公债，并已引发市场臆测葡萄牙公债将被纳入主要投资级别债券指数。(完) (编译 李军; 审校 刘静)