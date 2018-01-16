图表新闻：主要央行缩减刺激政策 不可忽视瑞士央行

路透伦敦1月15日 - 随着欧洲央行削减资产购买规模，欧洲其他央行暂停购买欧元区成员国公债或缩减持仓的影响也不容低估。

据分析师称，丹麦央行、捷克央行和瑞士央行近年来都购买了欧元区资产，尤其是高评等的德国公债，作为削弱本币的一部分举措。

美国经纪商INTL FCStone的全球宏观策略师Vincent Deluard估算，瑞士央行自2015年初以来购买了约450亿欧元(550亿美元)德国公债。

基于瑞士央行的年度声明，他计算得出，瑞士央行2015年来资产负债表扩张的规模中，有18%用于购买短期德债。

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瑞郎趋弱表明，通过卖出瑞郎、买进德债这一手段，瑞士央行减轻了干预汇市的压力。

就在欧洲央行将比预期提早结束刺激计划的臆测甚嚣尘上之际，上述购债行动若有暂停或减少，都可能加重德债的卖压。欧洲央行1月起将每月购债规模减少一半，削减对欧元区债券的支持力度。

欧元区最大经济体--德国，是欧洲央行购债计划的主要对象。

“看看瑞郎目前水准--我们几乎回到瑞士央行解除瑞郎汇率上限前的水平，因此可以说，已无干预汇市的理由。”Deluard说。

“不再需要大规模干预汇市来遏制瑞郎飙升：瑞郎兑欧元自4月以来已贬值约10%。瑞郎在2015年1月意外解除(兑欧元上限)后录得的所有升幅都已回吐，因此瑞士央行可以宣告取得胜利，并聚焦于将膨胀的资产负债表正常化。”

瑞士上月上调2017与2018年经济增长预估，因该国以出口为导向的经济复苏。

Pictet Wealth Management分析师Nadia Gharbi表示，瑞士央行每周活期存款总额变动(该央行汇市干预的风向标)表明，并无证据显示瑞士央行自2017年7月来进行过市场干预。

“假设瑞士央行决定解除汇市干预，其中一个可能性也许是加速卖出收益为负的AAA级欧元区公债，以便分散赎回资产遇到的损失，”她表示。

分析师表示，央行的大量需求，有助于解释两年期德债收益率去年初跌至纪录低点负0.96%的原因。

两年期德债收益率目前约为负0.58%，上周触及六个半月高点。

上月，瑞士央行称，预计瑞士通胀率三年后将超出央行目标--这是央行可能何时退出超宽松政策的一个暗示。

瑞士央行距离回归“政策正常化”仍有一段距离，但市场对任何被视为政策转变的风吹草动可能都很敏感。

上周，传言称日本央行或将逐步解除货币刺激举措，引发日本公债收益率跳升。而媒体关于中国可能放缓甚至暂停购买美债的消息，也把美债收益率送上了10个月高点；欧洲央行公布的会议记录立场偏向鹰派，也令德国公债收益率大幅飙高。

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