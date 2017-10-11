欧元债市：西班牙公债收益率下跌，加泰罗尼亚分裂忧虑减弱

* 加泰罗尼亚未正式宣布独立

* 西班牙/德国公债收益率差收窄9个基点

路透伦敦10月11日 - 西班牙公债周三上涨，此前加泰罗尼亚地区领导人未正式宣布从西班牙独立出去，欧元区第四大经济体政治危机有所缓和。

西班牙加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

“普伊格蒙特原本有机会做出决定性的声明，但由于留下了磋商的余地，因此收益率下降，”DZ Bank的策略师Christian Lenk说。

“现在磋商仍在继续，皮球已踢到了西班牙政府一方。”

不过周三西班牙首相拉霍伊向启动宪法第155条迈出了第一步，这一所谓的“核选项”能让他暂停加泰罗尼亚地区的政治自治权，并接管该地区。

西班牙埃菲通讯社报导，西班牙政府给加泰罗尼亚领导人普伊格蒙特五天时间来确定是否要宣布独立。

据Tradeweb的数据，西班牙10年期公债收益率下跌6个基点至1.64%。

10年期西班牙和德国公债收益率之差 收窄至117个基点，上周高见136个基点。

西班牙公债收益率在过去一周半的时间内大涨，因加泰罗尼亚地区在10月1日的公投中以压倒多数的票数同意独立。

其他南欧公债也有需求，意大利和葡萄牙10年期公债 收益率分别下挫3个和7个基点。

较高评等的欧洲公债收益率受大量新债进场影响上涨，德国10年期公债收益率升3个基点，报0.47%。

德国发售了23.95亿欧元五年期公债，荷兰将发售50-70亿欧元七年期公债。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)