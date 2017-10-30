欧元债市：西班牙民调及意大利评等传出利好，刺激两国公债走强

* 民调显示加泰罗尼亚的分离主义阵营落后

* 意大利意外获得标普至少30年来首次给予主权评等调升

* 二线公债收益率下挫10-11个基点

* 葡萄牙公债收益率跌至两年半最低，意大利公债收益率降至1月来最低

路透伦敦10月30日 - 南欧国家公债收益率(殖利率)周一下挫，因一项民意调查显示，西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能输掉12月的选举，而意大利则是获得标普至少30年来首次给予主权评等调升。

西班牙的民调显示，反对独立的政党取得小幅领先，这是西班牙政府上周五宣布12月21日举行加泰罗尼亚选举后的第一项民调。

周日的巴塞罗那，有数十万支持统一的群众走上街头，在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际，这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行，强势表达自身的想法。

上周五，标普意外将意大利债信评等由BBB-上调至BBB，指因经济前景改善、投资增加、就业稳步增长以及银行业改善。

“我们原本预计标普会将评等展望调整至正面，没想到他们将债信评等上调至BBB，所以这肯定是对今日的标售有利。”德国商业银行利率研究部门主管Christoph Rieger称。

意大利周一标售五年期和10年期公债，获得强劲需求。

意大利10年期公债收益率大跌10个基点，至1.84%，为1月来最低，势将录得逾七周最大单日跌幅。

意大利较可比德债利差收窄至约147个基点，为2016年12月来最窄。

西班牙10年期公债收益率也下挫10个基点，报1.49%，西班牙公债扳回加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。

葡萄牙公债也跟上涨势，10年期公债收益率下滑11个基点至约两年半最低水准，今日跌幅为六周最大。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)