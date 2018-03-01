欧元债市：美德两年期公债利差扩至20年最阔，因美欧政策前景分化

* 美国和德国短期公债利差扩大至1997年来最阔

* 美联储主席鲍威尔承诺将坚持加息

* 欧元区通胀下滑，凸显欧洲央行需谨慎行事

路透论调3月1日 - 美国和德国短期公债收益率差周四扩大至逾20年最阔，因美欧货币政策前景分化。

该收益率差尾盘小幅收窄，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔本周第二次在国会作证压低了美债收益率，但仍高于德债收益率。

鲍威尔重申了周二表达的观点，即美国利率将逐步上升，但重要的是他表示，没有迹象显示美国经济过热。

这将美国10年期公债收益率压至两周低点，五年期/30年期公债收益率曲线趋陡，该收益率曲线曾在周二鲍威尔讲话后趋平。

鉴于美国接近完全就业，总统特朗普的大规模基金支出计划料迫使美联储比预期更大幅度地收紧政策，以防本国经济过热。

而在欧元区则是另一幅景象，欧元区通胀率放缓突显了欧洲央行对撤走刺激措施的审慎态度。

美国/德国两年期公债收益率之差走阔至281个基点，为1997年4月以来最大。但在1700GMT，该收益率差回落至约279个基点。

美国/德国10年期公债收益率之差为221个基点，接近逾一年来最阔水平。

整体来看，高评级欧元区公债收益率周四小跌，此前IHS Markit欧元区制造业采购经理人指数2月终值由59.6降至58.6。

德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.62%，当日下滑3个基点，尾盘小幅回升至0.64%。

两年期德债收益率降至两周低点。

德国中央合作银行(DZ Bank)的策略师Daniel Lenz表示，欧洲央行定于下周召开会议，很多投资者将拭目以待其前瞻指引会有何变动。

消息人士表示，欧洲央行决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场，但预计不会作重大政策调整。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)