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焦点：欧元区12月制造业增速创纪录 亚洲表现参差不齐
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January 3, 2018 / 12:13 AM / 2 days ago

焦点：欧元区12月制造业增速创纪录 亚洲表现参差不齐

2 分钟阅读

路透伦敦/香港1月2日 - 2017年底欧元区工厂活动增长速度达到逾20年最快，而亚洲的表现则比较参差不齐，其中印度领先，制造业巨头中国则意外强韧。

2017年3月30日，德国德累斯顿，大众汽车的生产线。REUTERS/Fabrizio Bensch

在美国此类调查也有强劲表现的情况下，2018年公布的首批重要经济数据显示，去年确立的全球经济同步增长局面料将持续。

欧元区工厂活动轻松超越其他经济体，包括英国。这令人更加预期欧洲央行将在今年稍晚结束购债计划。该央行本月将开始把月度购债规模减半。

“欧元区制造业繁荣在12月进一步获得动能，成功创下纪录最佳年度表现，给2018年强劲开局打下基础，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson称。

IHS Markit的12月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值为60.6，与稍早的初值相当，这是自1997年6月有此项调查以来的最高水平。数据高于50代表景气扩张。

欧元兑美元升至三个月高点逾1.20美元。

产出分项指数从11月的61.0升至62.2，为逾17年最高，历史上只有一次超过这一水平。

欧元区前两大经济体德国和法国的制造业PMI分别创下纪录高位及逾17年来最高。然而第三大经济体意大利的增速放缓。

英国12月制造业活动增速自11月创下的四年高点降温，但仍是英国经济在进入2018年之际的一大亮点。

“2018年将难以维持强劲增长，”谘询机构Pantheon Macroeconomics的英国分析师Samuel Tombs表示。他指出，英国PMI表现逊于欧元区国家的程度为2008年6月以来之最。

“英国制造业者...未能充分利用全球贸易回暖的机会，”Tombs写道。

**亚洲表现参差不齐**

印度制造业活动触及五年高位，台湾创下六年半最佳表现，中国亦有所升温。但韩国、马来西亚及印尼制造业活动则有所萎缩，表明亚洲可能将以渐进方式升息。

“外部需求畅旺，加上国内货币政策宽松，应有助于亚洲制造业维持良好的状态，”Capital Economics亚洲分析师Krystal Tan指出。

财新中国2017年12月制造业采购经理人指数(PMI)创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲。该数据显示全球贸易保持强劲。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的12月中国制造业PMI升至51.5，高于上月的50.8和路透调查预估中值50.6，为2017年8月以来最高，并连续七个月处在扩张区间。

这项调查推动亚洲股市升至10年高位。该调查与周日出炉的中国官方制造业PMI调查有些不一致。官方数据显示，受治理污染、遏制高风险融资活动和楼市降温举措影响，制造业增长放缓。

分析师表示，出现这种差异的根源在于，财新PMI指数追踪的是规模较小的私营企业，对出口更加敏感。

中国2017年经济增长率料接近7%，但2018年经济增速可能将因上述举措而放慢。10月召开的中共十九大也强调这些举措是政策重点。

预计中国政府将把2018年经济增长率目标定在6.5%左右。

“我们相信，2018上半年经济成长温和放慢的情况将会更加明显，特别是在投资方面，主要因为金融环境收紧以及房地产市场降温，”美银美林经济分析师称。

中国放缓意味着亚洲其他地区的升息步伐不大可能赶得上美国。预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能升息三次，甚至更多。

尽管预测亚洲经济体2018年将在科技和贸易的引领下保持增长，但汇丰控股(HSBC)分析师在研究报告中仍然写道，可能“未来两年本地区内只有零零星星的几次加息”。

印度PMI数据显示，制造业活动扩张速度为五年来最快，因生产增长，且新订单的增加让企业能够提价。该数据强化了印度利率可能已经触底的看法。

日本将于周四公布PMI数据。得益于全球科技和贸易产业的周期性上升，2017年日本经济成长超越预期。

美国周二公布的一份行业报告显示，12月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)为2015月3月以来最高。(完)

编译 王丽鑫/张荻/龚芳/汪红英/郑茵 审校 徐文焰/张若琪/杜明霞

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