焦点：欧元区第二季经济较前季成长0.6% 连续第二个季度优于英国

路透布鲁塞尔8月1日 - 欧盟统计局周二公布的首次估值数据表明，今年第二季欧元区经济巩固了强劲扩张的势头，成长幅度连续第二个季度相当于英国的两倍。

数据证实了今年开始的趋势，欧元区19国经济复苏得到巩固，而英国开始感受到脱离欧盟决定所带来的负面影响。

欧盟统计局数据显示，欧元区第一季区内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，第一季略下修为成长0.5%。

而英国第二季GDP较前季仅增长0.3%，相比于第一季0.2%的迟滞增幅也只是略有改善。

此前数据显示，去年英国经济强劲增长，最后三个季度的增速跑赢欧元区。但之后英国经济放缓。

英国同欧盟的退欧谈判也在3月拉开帷幕，而退欧后英国企业无法获得欧盟市场准入资格的可能性上升。

与此同时，欧元区经济加速增长，得益于企业乐观情绪高涨、区内消费强劲以及失业率下滑。欧元区6月失业率触及2009年以来最低水平。

欧盟统计局称，欧元区第二季经济增长环比年率为2.3%，第一季为2.0%。

“总之，欧元区经济以非常稳健的姿态为上半年收官，而且似乎为2017年剩余时间继续强劲增长奠定了良好基础，”荷兰国际集团(ING)资深经济分析师Bert Colijn。

国际货币基金组织(IMF)7月公布的最新预测估计，今年欧元区经济增长1.9%，2018年增长1.7%，高于对英国预测的增长1.7%和1.5%。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，第二季经济增长初估数据可能促使欧盟执委会上修其经济预估。欧盟执委会5月时预计欧元区今年经济增长1.7%，明年增长1.8%。

欧盟统计局将在8月16日公布欧元区第二季经济增长二次估值，在9月7日公布终值。

区内经济状态更佳，可能支持欧洲央行秋季开始收紧货币政策的计划，不过7月整体通胀率仍然稳定在1.3%，不及欧洲央行低于但接近2%的目标。

英国-欧元区GDP增长：tmsnrt.rs/2f5WSEc

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