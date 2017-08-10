调查：欧洲央行9月宣布调整QE的机率略高于10月

路透班加罗尔8月10日 - 一项路透调查显示，欧洲央行在9月宣布调整资产购买计划的机率，略大于10月。

该行7月维持超宽松货币政策不变，并称没有对其每月购买600亿欧元资产的计划进行任何讨论，但暗示“今秋”可能进行讨论。

50名在8月7-9日受访的分析师中，有28名预计该行9月会宣布调整，15名称会等到10月。余下多数分析师认为会在2018年初。

“欧洲央行暗示会在‘秋天’对资产购买计划作出决定，”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin De Groot称。

“我们认为这意味管委会将在9月，或可能在10月勾勒今年以后的计划意向，而最初会调整多少等细节则将留待12月。”

路透最新调查预计今年欧元区经济增长2.0%，这是两年多前开始对今年增长率做出预估以来的最高估值。从现在开始到明年年底，欧元区经济料每季增长0.4%。

但通胀料不会提速，最新调查的通胀预期和7月相比略有下滑。欧洲央行的通胀目标是接近但略低于2%。欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.3%，符合市场预估。

今明两年的平均通胀率料分别为1.5%和1.4%，7月调查时预估均为1.5%。预估的区间大致未变。

虽然预计通胀率至少要到2020年才能达到欧洲央行目标，但多数分析师认为这不会阻止央行退出超宽松货币政策。

当被问及欧洲央行是否应在通胀接近目标之前就缩减月度购债计划，受访的50位分析师中超过四分之三都答复“是”。

43位回答另一个问题的受访者中，有30位认为欧元升值不会威胁到欧元区经济复苏。有13位认为这是个风险。(完)