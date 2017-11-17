调查：分析师对欧元区经济将维持增长的信心非常强

路透班加罗尔11月17日 - 路透调查显示，分析师认为欧元区经济将录得10年来最佳表现，而且2018年相当长时间都将维持稳健增长态势。分析师还称，他们的预估可能不够乐观。

最新数据显示，欧元区通胀率为1.4%。根据路透在11月13日至16日对逾80位分析师的访查，至少在2019年下半年之前，欧元区通胀率都料低于欧洲央行目标水平。欧洲央行通胀目标为略低于2%。

今年欧元区经济增长异常强劲，为2007-08年金融危机以来首次同时超过美国和英国经济增速，而且欧元区各经济体增长同步程度也很高。

40位回答额外问题的分析师中，逾90%称他们相信在预估期间内，欧元区经济将维持当前增长态势。只有四位受访者称不会。

自金融危机以来，路透调查中关于欧元区经济表现好于平均水平的信心程度从未有如此之高，而且这种情况自1999年欧元诞生以来也很少见。

“如果你看看前瞻性指标...那么你真正会看到这种扩张是有动能的，将持续至2018年，所以这肯定是好消息--而且是具有广泛基础的，”荷兰国际集团首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示。

回覆者当中有60%表示，他们的成长预估更偏于向上修正，30%称上修和下修的风险相当，只有10%说有可能下修。

通胀方面，略超过一半的受访者称，他们的预估上修和下修的风险相当，超过35%的分析师称他们的预估更可能会上修，不到10%称通胀将会更弱。

“对欧元区来说万事俱备：较小的财政拖累、宽松的货币政策、欧元处于不错的汇率水平、经济信心强劲，”CA-CIB的分析师Louis Harreau指出，并称明年通胀将有所上升。

“2018年唯一上升的风险是意大利选举，但该事件对经济信心的影响料应该有限。”

调查结果显示，预测人士似乎并不怎么担心欧元区经济所面临的政治风险，包括英国退欧谈判。英国经济前景看起来远不如欧元区亮丽。

最近的一次调查称，从现在直至明年底，欧洲央行预计将维持再融资利率和存款利率分别在零和负0.4%的水平不变。

欧元区经济扩张在今年加速，第三季经济较前季增长0.6%。

预计当前第四季直至明年年底每季环比增长0.5%，之后在2019年上半年每季增长0.4%。

今年、2018及2019年GDP成长率料平均为2.2%、1.9%和1.7%，前次调查时的预估分别为2.2%、1.8%和1.6%。

自2015年3月以来，欧洲央行已经斥资逾2万亿(兆)欧元购买主要由公债构成的资产，旨在将通胀拉升至目标水平，但当前的物价压力却仍然较弱。

今年通胀率料平均为1.5%，明年和2019年分别为1.4%和1.6%，这和10月份调查时的预测差不多。(完)