图表新闻：2008年危机的伤疤不再疼 低等级银行债券飙升

路透伦敦12月12日 - 违约情况下将首当其冲的银行债券，今年跑赢了欧洲其他种类债券。

2008年金融危机以来，银行不得不发行更多次级债券。这些债券在2017年成了投资者的摇钱树，因整体经济和银行产业从一系列严重的债务危机中渐渐恢复。

银行股今年表现相当强劲，欧洲银行股指数上涨了9.2%，这些银行发行的次级债也相应的领先于其他欧洲债券。

汤森路透数据显示，次级债2017年至今的回报率为8.4%，击败欧洲其他主要债券品种，包括高收益债券、公司债券和主权债券。

次级债的回报率甚至超过了泛欧Stoxx 600指数年初以来7.5%的增幅。

次级金融产品2017年表现图表： tmsnrt.rs/2AyDQzW

“次级债市场--尤其是额外一级资本债券(AT1)，表现非常强劲，”AllianceBernstein的固定收益投资组合经理John Taylor说。额外一级资本债券是一种永续债券，非常类似股票。

“我仍认为这类债券还有上涨空间，但已不像以前那么容易获得收益了，”他说。

他说，AllianceBernstein在去年底增加了对这类债券的投资，并已从债券今年的上涨中获利。AllianceBernstein在全球管理的资产规模为5,350亿美元。

为了降低与这类债券相关的风险，AllianceBernstein买入那些最不太可能陷入困境的“高质量”欧洲银行发行的债券。

虽然次级债已存在了数十年，但巴塞尔银行监管委员会在2008年金融危机之后提高了银行业的资本要求。

这迫使银行发行更多此类债券。

想法是，如果一家银行倒闭，可以用其(包括次级债在内的)核心资本来弥补损失，从而保护优先债权人，同时避免政府介入而用纳税人的钱来为银行纾困。

由于此类债券最容易遭受违约事件的冲击，因此与“优先”银行债相比，这些债券往往评级较低而收益率较高。这样一来，如果投资者认为不太可能发生违约，这些债券则更具吸引力。

对冲基金Algebris Investments执行长Davide Serra称，与今年收益率仅2%的高收益债券市场相比，收益率达6%的次级债很有吸引力。

而持有西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)的次级债就是他2018年最主要的投资理念之一。

“桑坦德银行税后必须亏损210亿欧元才会无法支付票息，”他表示，“过去175年来，该行从未亏损过。这是一个好机会，我很乐意利用这个机会。”(完)