欧元债市：公债收益率下跌，因有消息称欧洲央行可能延长购债

* 欧洲央行官员就量化宽松结束时间持不同意见-消息人士

* 公债收益率下跌，受欧洲央行有关报道影响

* 市场很敏感，因欧洲央行缩减量化宽松开始时间临近

* 在美联储会议前市场保持谨慎

路透伦敦9月19日 - 欧元区公债收益率周二下跌，此前路透报道称，欧洲央行可能保持2018年再次延长资产购买计划选项开放。

六位消息人士告诉路透，欧洲央行决策者将在10月会议上对于是否给其印钞计划明确一个中止时间持不同意见，这增加了至少是将购债计划再次延长的选项保持开放的可能性。

消息人士称，强势欧元削弱了通胀效果，导致欧洲央行决策者的意见分歧。

消息人士称，德国等较富裕国家牵头的“鹰派”准备缩减2.3万亿欧元公债购买计划，而“鸽派”仅是想减少月度购债规模。

“这份报道突显欧洲央行管委会中的拔河式游戏，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。

报道发出后，欧元区公债收益率普遍下跌，德国指标10年期公债收益率最多跌2.5个基点，盘中低见0.43%。

尾盘，大部分欧元区公债收益率下跌1-3个基点，二线国家公债市场继续跑赢，因葡萄牙公债重新回到投资级。

上周五，标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

但欧元区公债收益率跌幅受限，因市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前保持谨慎。

市场普遍预计美联储在周三宣布未来几个月内开始缩减负债表。

投资者也在寻找美联储12月升息的线索。(完) (编译 刘静；审校 李军)