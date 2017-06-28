欧元债市：德债收益率从高位回落，因欧洲央行给缩减刺激举措传闻泼冷水

* 市场过度解读欧洲央行总裁讲话-消息人士

* 欧元区公债收益率从高位回落

* 市场走势取决于央行消息

* 英国央行总裁卡尼称将在未来几个月讨论升息

路透伦敦6月28日 - 德国短债收益率周三从一年高位回落，此前欧洲央行消息人士试图缓和欧洲央行总裁德拉吉讲话给市场带来的影响。此前市场将德拉吉讲话解读为暗示即将收紧政策。

德拉吉周二的讲话被认为颇为鹰派，而此前他在本月欧洲央行会议后的表态较为谨慎。这令公债和欧元大幅走高。

德拉吉称，通缩力量已经被通胀力量取代，但欧洲央行立场的任何转变应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持。

周三公债仍遭抛售，但在欧洲央行消息人士称德拉吉的讲话被过度解读后抛盘减弱。

“目前，市场受欧洲央行官员讲话左右，”法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

“欧洲央行试图达到的平衡是，缓慢去除宽松政策，但同时肯定不会允许市场过快地消化升息。”

德国两年期公债收益率下跌1.5个基点，至负0.58%，从今日稍早触及的一年高位0.53%回落。

德国10年期公债收益率升2.5个基点，报0.38%，稍早触及一个月高位约0.41%。

法国10年期公债收益率也从一个月高位约0.78%回落，西班牙和葡萄牙 10年期公债收益率全日下跌3-4个基点。

导致市场连续第二日大幅波动的因素还有英国央行总裁卡尼的讲话。他称，英国升息可能是必要的，该行将在未来数月对此进行讨论。

受此影响，英债收益率跳升，给其他欧元区公债收益率带来一些上行压力。 (完) (编译 刘静；审校 李军)