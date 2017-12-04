欧元债市：欧元区公债收益率上扬，受美国税改计划进展影响

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一由上周五低点反弹，美国参议院周末通过一项税改议案，提高美国更加积极升息的机率，投资人将焦点转至欧元区财长的一项重要会议。

美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

“在美国前国家安全顾问弗林承认向FBI撒谎之后，欧洲政府公债周五的估值已经很高，所以在美国参院周末通过税改议案后，德债有一些追赶空间，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Rene Albrecht称。

他说，美国减税应当促进增长和通胀，利率大幅上升的几率随之增加。

“其次，减税使未来10年的美国债务再增加1.5万亿美元，因此美国公债价格应会降低，”他说。

美国10年期公债收益率周一上涨4个基点至2.41%，暗示由于预期整体债务增加，价格已经开始下跌。

德国公债期货周一开盘跌逾50个跳动点至163.2，欧元区公债收益率全线跳涨3-5个基点，脱离周五触及的低点。

德国10年债收益率上涨4.5个基点至0.345%，摆脱周五创下的近三个月低点0.29%。(完) (编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红/张荻)