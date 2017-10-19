欧元债市：西班牙公债持稳，政治危机进一步加剧

* 西班牙将于周六中止加泰罗尼亚自治权

* 加泰罗尼亚领袖无视放弃分裂努力最后期限

* 债市和股市在盘初下跌后持稳

路透伦敦10月19日 - 西班牙公债周四一度下跌，此前西班牙政府威胁中止加泰罗尼亚自治权，但债市很快走稳，因投资者押注灾难性的结局应该可以避免。

西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会在0800GMT之前放弃分裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。

在该最后期限到期后，西班牙公债收益率最高上涨3个基点，之后转跌，尾盘持平于1.63%。

同样，避险德债收益率日内一度跌至0.37%，但很快回升至0.39%。

“我认为有可能市场在揣摩正在发生什么，但总体上感觉西班牙政府占了上风，这是为什么反应有限的原因，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham Taylor称。

“特别是，看似加泰罗尼亚没有明确主张独立，传递出的讯息看似是与独立有细微差别的。”

但欧洲股市波动指数升至五周来最高。

分析师称，西班牙公债标售获得成功，支撑了西班牙资产的市场人气，令市场克服了与加泰罗尼亚有关的紧张不安。

其它欧元区公债收益率全日基本未变，大多数公债守住了近期的涨幅，欧洲央行下周会议前的“静默期”已经开始，预计决策者将对撤走货币刺激计划提供更多细节。

指标德国10年前公债收益率报0.39%，远离月初触及的0.50%。(完) (编译 刘静；审校 母红)