欧元区10月经济成长动能减弱 但仍不失强劲--PMI

路透伦敦11月6日 - 周一公布的调查显示，欧元区10月经济动能有所减弱，但增长仍强劲，同时企业定价力上升，能够将更多成本转嫁给消费者。

欧元区10月IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至56.0，低于9月的56.7，但高于10月初值55.9，且稳稳高于荣枯分界线50。

“欧元区经济成长在第四季初守住强劲动能。新业务增速上升，11月的企业活动应该也会表现良好，”IHS Markit首席企业经济学家Chris Williamson称。

Williamson称，PMI数据显示2017年第四季欧元区经济增速在0.6%-0.7%；优于上月路透调查预估的0.5%。

新订单增速加快，尽管企业提价的速度为2011年中段以来最快。产出物价分项指数从52.7升至七个月高位53.1。

“物价上涨仅仅在一定程度上反映出成本增高的转嫁效果，但随着需求情况持续转好，企业也回报称定价能力增强，这表明基本通胀压力更加根深蒂固，”Williamson说道。

强劲的增长以及不断上涨的物价压力将是欧洲央行决策者喜闻乐见的，欧洲央行上个月向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步。

10月服务业PMI终值从55.8降至55.0，抵消了当月制造业创近七年最快增速的积极影响。10月服务业PMI初值为54.9。

但企业聘雇速度创下近10年第二快，表明他们预计经济活动将会增长。就业分项指数从53.7升至54.2。(完)