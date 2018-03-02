调查：欧元区经济增长势头已见顶 至少未来两年通胀料低于目标

路透班加罗尔3月2日 - 路透调查显示，多数受访分析师认为欧元区经济增长势头已经见顶，欧洲央行料在6月会议上或之前放弃其在刺激政策方面的宽松倾向。

2017年12月1日，德国柏林，柏林购物中心。REUTERS/Fabrizio Bensch

欧元区经济表现一直强劲，2017年国内生产总值(GDP)增长2.5%，创2007年增长3.0%以来的最快增速。

但路透在2月26日至28日对80位分析师进行的最新调查显示，受欧元强势影响，欧元区经济料失去一些增长动力，而且至少未来两年通胀仍料远低于欧洲央行目标水准。

51位回答一个单独问题的分析师中，逾70%称欧元区经济增长势头顶峰已经成为过去。

“我们预计今年GDP年增幅将较第四季的强劲步伐略微放缓。(PMI)调查支持这一观点，”凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲分析师Jennifer McKeown称。

一项民间部门对采购经理人的调查显示，虽然年初欧元区企业活动增速为10多年来最快，但由于汇率上升造成拖累，上月势头有所放缓。

但最近一次路透调查中，仍有超过70%的受访者称不担心欧洲央行开始考虑升息时，经济荣景可能结束。

“我们认为欧洲央行升息时经济增长会慢一些。但我们认为欧元区仍将以稳健步伐扩张，”Fathom分析师Andrew Harris称。

今年全年GDP料平均增长2.3%，明年增长2.0%，前次调查的预测分别为增长2.3%和1.9%。

**低于目标**

增长已进入第五个年头，而且现在也显露了一些放缓迹象，周三公布的官方数据显示，欧元区2月整体消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.2%，创14个月最低升幅。

欧洲央行总裁德拉吉周一称，抑制通胀的因素是暂时的，物价最终会上升。

但今年通胀率均值料在1.5%，明年料为1.6%，远低于央行略低于2%的目标。市场普遍预计，明年底之前每个季度的通胀率将在1.3%-1.6%之间。

“最新的数据显示，欧洲央行自身对通胀率将大幅上升的看法和信心依然更多是希望，而非现实，”荷兰国际集团(ING)的资深欧元区经济学家Bert Colijn说。

为了让通胀率回到目标水准，欧洲央行自2015年以来已购买逾2万亿(兆)欧元资产，其中主要为公债。

目前市场普遍预计欧洲央行今年料结束刺激计划，这一预期已推动欧元今年以来上涨逾1.5%。欧元去年创2003年以来的最大年度涨幅。

欧洲央行决策者将在3月8日召开会议。虽然预计欧洲央行在这次会议上将无重大调整，但56名回复另一个问题的分析师中，有近三分之一称，该央行将在这次会议上放弃对资产购买的宽松倾向。

包括这些受访者在内，逾70%的分析师预期，欧洲央行将在6月会议或之前宣布这个决定。剩余三分之一的分析师预测，该央行会在明年初以前的某个时候宣布。

不过，上述回答一个单独问题的逾50位分析师中有近90%称，他们相信欧洲央行如当前暗示的那样停止量化宽松计划后，将在许多个月内维持利率不变。

欧洲央行料将在明年第二季把存款利率上调15个基点至负0.25%，到2019年底时调高到零。该央行还料将在明年把主要再融资利率上调一次，可能是在第三季上调25个基点至0.25%。

Generali Investments资深分析师Martin Wolburg还指出，在欧元走强的背景下，欧洲央行将不急于升息。(完)