焦点：电动汽车市场蓬勃发展 汽车业高层建议欧洲先加强电池生产

路透法兰克福9月13日 - 汽车供应商和生产商在法兰克福车展上表示，欧洲不应急于放弃内燃机汽车，同时必须加强自己的汽车电池生产，同中国展开竞争。

在德国9月24日大选前，汽车业的前景成为一个热门的竞选话题，尤其是英国和法国均已宣布，计划逐步淘汰内燃机汽车以减少污染。

欧洲汽车制造商协会(European Association of Automotive Suppliers)会长Roberto Vavassori警告称，轻率地涌向电动汽车将把生意拱手让给中国。中国和韩国、日本主导着电动汽车的电池生产。

“我们需要有一个合理的过渡期，免得给我们的中国朋友送上意外大礼，”他说，估计欧洲汽车厂商需为每台电动汽车的电池向中国支付4,000-7,000欧元(5,000-8,000美元)。

Vavassori呼吁欧洲推动研发下一代电池。他表示，汽车制造商和政界还应该着眼减少汽车排放的其他办法，例如效率更高的发动机和合成燃料。

德国车企戴姆勒(DAIGn.DE)和大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)都在法兰克福车展前夕宣布了加速转向电动汽车的计划。

大众核心汽车部门执行长周三表示，欧洲汽车业应该团结起来，成立一家区域性的电池供应商。

“在初始阶段，我仍认为由韩国供应商供货比较可靠，但如果竞争加剧，出现一个欧洲联盟，我将会非常高兴，”大众品牌执行长Herbert Diess告诉路透。

**“欧洲处境危险”**

德国总理默克尔曾表示有可能提供政府支持促使芯片和电池生产转回到欧洲；而竞选对手德国社会民主党(SPD)主席舒尔茨也呼吁投资于德国电池生产。

兹事体大，因为整体汽车产业在欧盟提供约1,260万个就业岗位，或占就业岗位总数的5.7%。

工会组织一直在对制造业者施加压力，要他们利用欧洲现有的工厂制造电动汽车，并投资于电池的制造，而不是将工作外包到亚洲。

“完备的价值链是我们工业模式的支柱，在德国的经济成就中扮演要角，”IG Metall工会主席Joerg Hofmann周三对钢铁与汽车业成员表示。

CLEPA的Vavassori表示，欧洲在感应器、微芯片与电池的制造步伐落后，由于地缘政治的不稳定性，因此存在仰赖中国供应的风险。

“我们有必要在欧洲制造未来的汽车，否则我们将让整个欧洲陷入风险，”他表示。

汽车业中有许多人希望政府将重点放在设定目标让碳排放水平降下来，而非规定电动车配额。

“对某些技术规定某种百分比，不是最好的解决办法。”戴姆勒董事长蔡澈(Dieter Zetsche)表示。蔡澈目前也是欧洲汽车工业协会(ACEA)主席。

ACEA周三提出在2030年前进一步降低碳排放，虽然那还得取决于电动车的普及程度。

全球最大汽车供应商--德国博世公司(Robert Bosch)对多种选项持开放态度，优化内燃机的同时又研究合成燃料，后者可利用现有的加油站和引擎。

“这是限制全球变暖的较快方式。”博世执行长kmar Denner说。“我们在此方面与电动车并进。”(完)