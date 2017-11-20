电动汽车革命推动电池原材料需求 金属回收公司摩拳擦掌

路透伦敦11月17日 - 回收公司正在研究如何优化工艺流程，希望以更低的成本，更加高效地从废旧电池中提取金属，以便在电动汽车开始大卖之际，趁着钴和锂等原材料可能短缺的机会大捞一笔。

回收公司目前面临的主要障碍是，废旧电池较为短缺，因此其回收技术的成本效益较低，但这些处在行业前沿的公司信心满满，相信原料供应将会源源不断，利润也将滚滚而来。

“最近三四年，碳酸锂以及天然或人工合成石墨的价格翻了一到两倍，成为汽车电池中除钴以外价值最高的原材料，”德国回收企业Accurec的联合主管Albrecht Melber说。

“未来将会带来巨大的回收价值。”

电动汽车目前年销售量不足100万辆，预计到2025年有望超过1,400万辆，从而带动电池原材料消费迅猛增长。

数据研究机构Benchmark Mineral Intelligence预计，在2021年前，该产业每年还额外需要30,000吨钴和81,000吨锂，才能满足需求。

锂离子电池主要材料需求增长预估图表：tmsnrt.rs/2AdOSKx

大宗商品研究机构英国商品研究所(CRU)预计，2021年来自循环再利用的钴供应将增加至11,600吨，高于目前的每年7,110吨，到2026年将增加到24,900吨，分别占整体市场供应的9.7%和17.9%。

中国循环再利用业者准备处理大量废电池，其他业者也从中看到了商机。中国去年电动汽车销量超过50万辆。

“在价值链的高端，1,000磅重的锂钴电池中，包含价值约6,000美元的阴极材料；在价值链低端，镍钴铝电池中则包括约1,700美元的阴极材料，”加拿大金属回收业者American Manganese(AMY.V)高管Larry Reaugh称。

“如果这相当于采矿，你会得到非常高品级的原料，”他说。“可以说，我们正在电池中采矿。”(完)