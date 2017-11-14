焦点：电动汽车日益普及 但全球石油需求料能够承受冲击--IEA

路透伦敦11月14日 - 国际能源署(IEA)周二表示，虽然预计未来20年电动汽车将日益普及，但全球石油需求仅会温和下降，而石化和其他交通方面的石油消费仍会增长。

2017年10月18日，英国伦敦，壳牌运营的电动车充电站。REUTERS/Mary Turner

随着传统化石燃料的用户逐步改用更加清洁低碳的替代能源，低成本且环保的能源正在对石油构成激烈竞争。

IEA在2018年全球能源展望报告中表示，该机构对长期油价的预估已较去年下调，部分原因在于再生能源和常规能源的成本均下降、全球应对气候变化和改善空气质量的努力、以及美国页岩油气生产的欣欣向荣。

根据IEA的“新政策情境”，油价应该继续上涨，直至2020年代中期达到每桶83美元。这一情景是基于同排放和气候变化有关的现有立法以及所宣布的政策意图。

该机构认为，石油市场应该能够找到一个长期平衡点，使油价稳定在每桶50-70美元的区间。

IEA估计，到2025年，上路行驶的电动汽车将有5,000万辆，到2040年将有3亿辆，目前为接近200万辆。但是，届时全球石油需求将仅减少250万桶/日，或约2%。

“这很壮观，因为全球上路行驶的汽车数量将从10亿辆翻倍至20亿辆，归功于电动汽车和能效标准，”能源需求展望部门主管Laura Cozzi表示。

“很多评论员称我们正在书写石油需求的讣告...在乘用车和发电领域这无疑是正确的，但却不适用于石油需求的另外两个因素：交通和石化。”

发电对煤炭和原油的依赖将越来越低，可再生能源在全球能源领域占有更大比重。

IEA估计，2017年至2040年间，全球太阳能发电能力的年增幅将最大，每年平均增加近70吉瓦。

“这些改变让经济且可持续能源的前景变得更加光明，需要重新评估保障能源安全的方法，”该机构称。

“前方有许多可能的道路，但如果政府或行业误读了改变的信号，陷阱也很多。”

IEA认为，供应方面最大的混乱因素来自美国。

IEA表示，由于页岩油产量急速增长，美国到2040年将在原油和天然气的生产方面成为“无可争议的领导者”。事实证明，页岩油生产对油价低迷环境的适应能力要强于多数市场观察人士的预期。

“我们看到，美国石油和天然气生产正处在一个扩张期，产量追平甚至超过了油气产业曾经达到的纪录高点，”能源供应展望部主管Tim Gould说。

IEA估计，美国原油产量料将上升，到2020年代达到约1,700万桶/日的峰值。(完)