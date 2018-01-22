《路透晚报》--1月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲领袖准备在达沃斯回击特朗普的“美国优先”政策

欧洲领袖本周将在达沃斯世界经济论坛全力扞卫多边主义，美国总统特朗普将稍后抵达，传达其“美国优先”的讯息。政客、企业主管、银行业人士及名流们将在达沃斯会晤，为期四天的会议主题为“在分化的世界中打造共同命运”，以因应全球的纷纷扰扰。

--美国参议院将于周一中午就临时拨款议案进行投票

美国参议院定于周一中午(1700 GMT)就一项临时拨款议案进行投票，取消了在周一凌晨1点(0600GMT)投票的计划。这样，本工作周开始时政府仍将停摆。

“我的意图是推进解决DACA、边境安全和相关问题的立法。另外，增加国防、救灾和其他重要事项的支出也是我的意愿。”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在参议院表示。

--独家：美对俄新制裁下，微软向数百家俄企的销售活动受到限制

微软在俄罗斯的两家官方分销商发出通知，在美国实施新制裁之后，这两家分销商已经对向200多家俄罗斯企业出售微软软件采取限制措施。这些俄罗斯分销商的行动说明，11月28日所生效的更严格限制措施已经开始发挥威力。新措施将能够提供给受制裁俄罗斯金融企业的贷款期限从30天缩减至14天，在美国制裁名单中的俄罗斯能源企业所能获得的贷款最长期限从90天减至60天。

--瑞银因美国税改第四季净亏22亿瑞郎，提议增派股息

瑞士最大银行--瑞银集团(UBS)UBSG.S周一提议增派股息和推出新的股票回购计划，尽管美国税改使该行大量减计资产。

2017年第四季瑞银净亏22亿瑞郎(23.1亿美元)，因美国税改使瑞银减计29亿瑞郎。

税前获利大增34%，受益于核心国际财富管理业务的稳健成长。该行宣布，将把该业务与美洲财富管理业务整合为统一的全球财富管理部门。

--万达接洽花旗和瑞银等三家银行，安排体育业务上市

四位消息人士告诉路透，中国大连万达集团已经与花旗C.N、瑞银UBSG.S等三家银行接洽，让他们安排其体育业务的首次公开发行(IPO)。

在IPO之前，万达将进行一系列资产出售，以按期偿还债务。中国政府去年对一些国内企业在海外的激进并购行为进行打击，万达是其中之一，消息人士称政府要求银行不要对一些并购交易提供资金。

其中两位消息人士称，万达还没有决定在哪个交易所上市，正在同时考虑香港和纽约。其中一位消息人士称，万达希望通过上市融资10亿美元。

--东芝考虑旗下的记忆体芯片业务IPO--金融时报

英国金融时报周一报导称，日本东芝6502.T正在考虑，如果以180亿美元向贝恩资本(Bain Capital)出售旗下记忆体芯片的交易未能在3月底获得反垄断当局批准，将把该项业务进行首次公开发行(IPO)。

金融时报称，IPO是东芝高管正在考虑的各种应急计划之一，相较于卖掉记忆体芯片业务，一些分析师和东芝股东更青睐IPO。

[市场摘要]

--日本股市：微幅收涨，金融股强劲上涨抵消了资源相关类股下跌的影响

日本股市周一微幅收涨，证券股和保险股上涨，抵消了贸易行、钢铁生产商和船运商等资源相关类股下跌的影响。日经指数几近收平，报23,816.33点；东证股价指数涨0.1%，收报1,891.92点。

--中国股市：沪综指连五日收升站上3,500点整数关口，再创逾两年新高

中国股市沪综指连五日收升，再创逾两年收盘新高。分析师指出，受上周末新股发行加速的影响，今日大盘低开，但煤炭钢铁板块率先走强带领指数翻红，尾市沪指一鼓作气站上3,500点整数关口，以创业板为代表的中小盘股相对活跃。

沪综指收报3,501.36点，涨13.50点或0.39%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点。今日上海A股成交额为2,611亿元人民币，上日为2,940亿元。沪深300指数收报4,336.60点，涨1.19%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,354.8点，涨1.17%，成交14,150手。

--汇市：美元摆脱因政府关门导致的跌势，美债收益率上涨带来支撑

美元重新站稳脚跟，此前受美国政府停摆影响下跌，美债收益率(殖利率)上涨给美元带来支撑，投资者对华盛顿政治僵局的看法也相对淡定。美元指数最初下跌至90.155，0800GMT跌0.03%至90.547，成功守在周四创下的三年低点90.113上方。0801GMT，欧元兑美元报1.2237，此前最高攀升至1.2275，并未能再次站上周三所及三年高位1.2323。

--欧元债市：西班牙公债收益率跌至五周低位，此前惠誉上调该国债信评级

西班牙10年期公债收益率早盘跌至五周低位，与指标德债的收益率差收至近三年最窄水平，此前评级机构惠誉将西班牙评级上调一个级距。惠誉周五将西班牙债信等级上调至‘A-'，展望为稳定，因该国经济普遍强劲复苏，且加泰罗尼亚寻求独立目前对经济的影响尚有限。西班牙10年期公债收益率跌2个基点至1.412%，为约五周来最低水平。西班牙/德国10年期公债收益率差跌至约90个基点，为2015年3月以来最低。

--国际油市：油价攀升，沙特称产油国之间的合作将持续到2018年以后

油价上涨，此前沙特表示产油国之间的合作将持续到2018年之后。交易员表示，全球经济增长强劲，加上美国钻探活动下降也支撑油价。0814GMT时，布兰特原油期货较上日收盘价上涨0.29美元或0.42%，报每桶68.90美元。美国原油期货较上日结算价上涨0.26美元或0.41%，至每桶63.63美元。

--全球金市：金价微跌，因美元摆脱美国政府停摆影响重获涨势

金价微跌，因美元重拾涨势。美元稍早曾因美国政府停摆而一度下滑。投资者则采取静观其变的态度。0806GMT，现货金跌0.02%至每盎司1,331.13美元。上周跌0.5%，为六周来首次录得周线跌幅。0808GMT，美国期金跌0.16%至每盎司1,331美元。

--金属期市：伦铜自7,000美元攀升，日本制造业乐观情绪点亮需求前景

伦铜从今年以来的支撑位7,000美元大关攀升，日本制造业乐观情绪照亮了全球金属需求前景。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.81%，报每吨7,098美元，逆转了上一交易日的跌势。上海期货交易所期铜扳回稍早跌幅，收高0.4%，报每吨53,900元人民币(8,408.08美元。(完)