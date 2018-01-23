《路透晚报》--1月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，对通胀前景乐观程度略上升

日本央行周二维持货币政策不变，对通胀预期的看法也比三个月前更乐观一些，凸显出其坚信经济复苏增强正缓慢推动物价涨幅接近其2%的目标。日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近，与广泛预期相符。央行政策委员会还维持物价预估不变，预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%左右。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上称，距实现通胀目标还有些距离，将在必要时调整政策以维持实现2%物价目标的动能。

--美国决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，韩国将申诉

美国总统特朗普决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，这标志着他首次根据以往很少使用、允许单边行动的贸易法实行贸易限制。美国贸易代表莱特希泽在一份声明中表示，在就两宗“201条款”保障案做出决定之前，美国国际贸易委员会(ITC)已裁定这两项进口产品“是国内制造商受到严重损害的重要原因”。此举不利韩国三星和LG。

韩国表示，将向世界贸易组织(WTO)就美国对进口洗衣机和太阳能面板课征关税的决定提出申诉，称该决定“过份”且“令人遗憾”。

--达沃斯论坛与会执行长看好经济前景，尽管地缘政治疑虑升高

在达沃斯世界经济论坛召开前夕所进行的一份调查显示，各国企业执行长尽管对地缘政治、网络威胁及恐怖主义的不安情绪升高，但与以往许多年相比，他们对经济前景的看法更加乐观。普华永道(PwC)对近1,300名执行长所做调查发现，57%受访者预计2018年全球经济增长将改善，几乎为去年水平的两倍，且为2012年开始此项调查以来的最高增幅。

--伦敦一天然气管道发生泄露，致附近地铁站关闭上千人被疏散

伦敦地铁运营公司及消防局表示，伦敦查令十字地铁站早上因附近“大量”天然气泄露而关闭，警方从一座酒店和夜总会疏散了上千人。伦敦消防局称，“从附近的一座酒店和夜总会疏散了大约1,450人，”消防员在河岸街(Strand)附近Craven Street的一条破裂天然气总管附近协助警方。

--韩国将禁止加密货币交易商使用匿名银行账户

韩国金融监管机构表示，将从1月30日起在加密货币交易中禁止使用匿名银行账户。此举旨在防止虚拟货币被用于洗钱和其他犯罪活动。据韩国第二大虚拟货币交易平台Bithumb，在上述消息发布后，比特币价格在韩国延续跌势。

--西班牙加泰罗尼亚危机再起，普伊格蒙特被议会提名为加区主席

加泰罗尼亚议会提名前领导人普伊格蒙特为该地区领导人候选人，显示出对西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)领导下的中央政府的蔑视，此前由于普伊格蒙特单方宣布加泰罗尼亚“独立”，西班牙当局将其革职。普伊格蒙特及其支持者表示，普伊格蒙特可在比利时进行远程统治。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.3%至逾26年高位，房地产和精密器械股领涨

日股日经指数周二收在逾26年来最高水准，房地产和精密器械类股领涨。日经指数收盘涨1.3%至24,124.15点，之前曾触及1991年11月以来盘中最高水准24,129.34点。东证股价指数收涨1%至1,911.07点，之前曾升至1991年6月以来盘中最高水准1,911.31点。

--中国股市：沪综指收升1.3%创近25个月新高，银行股领涨

中国股市沪综指收升1.3%，创近25个月新高及5个月最大单日涨幅，并为连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘跳空高开后，全天指数维持在高位宽幅震荡，以银行地产为主的权重股再次走强，推动大盘加速上扬。短期市场情绪高涨，增量资金不断入场，料大盘将加速冲顶。沪综指收报3,546.51点，涨45.15点或1.29%。上证银行股指数收升3.4%，建设银行收升8.28%。沪深300指数收报4,382.61点，涨1.06%。

--香港股市：收高1.66%刷新纪录高位，受内地资金持续南下的扶助

香港股市收创纪录新高，受内地资金持续南向流入、以及资讯科技和金融类股涨势的支撑。恒生指数涨537.29点或1.66%，收报32,930.70点。恒生国企指数收高2.16%，收报13,490.45点。恒生能源指数涨1%，恒生资讯科技指数涨2.47%，恒生金融指数涨1.98%，地产指数涨1.28%。

--汇市：日圆转跌，日本央行平息缩减刺激政策的猜测

日圆下滑，此前日本央行总裁的言论平息了有关该央行将追随其它央行缩减货币刺激政策的猜测；美元则在美国政府结束停摆状态后回升。0816GMT，美元兑日圆涨0.1%至111.02日圆，此前日本央行黑田东彦重申了实行超宽松货币政策的诺言，称距实现通胀目标尚有一段路要走。

--国际油市：油价上涨，IMF上调经济增长预估及产油国限产予以支撑

油价上涨，经济稳步增长，以及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的产油国继续减产，支撑油价。0818GMT，布兰特原油较上日收盘价涨0.28美元或0.41%，报每桶69.31美元，距离1月15日创下的三年高点70.37美元不远。西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价涨0.31美元或0.49%报63.88美元。美国原油在1月16日触及2014年12月以来高点每桶64.89美元。

--全球金市：金价受美元波动影响上涨，美国政府结束停摆后股市上扬

金价小幅上涨，美元在三年低位附近徘徊，全球股市上扬限制金价进一步涨势，之前美国政府结束停摆。金价基本未受上日美国政府停摆影响，在窄幅区间波动，该区间低端由美国政府停摆引起的避险需求界定，高端则由更广泛金融市场的韧性界定。0819GMT，现货金涨0.16%至每盎司1,335.8美元，连续第三日上涨。美国2月期金上涨0.26%，报每盎司1,335.4美元。

--金属期市：铜价持稳，因美元持续疲软

在美元持续疲弱的情况下，铜价持平，尽管官方数据显示，全球最大的铜消费国--中国12月精炼铜产量创纪录高位，表明该国供应充裕。美国政府关闭导致美元大跌，进而推动铜价周一上涨0.4%。0820GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%至每吨7,040美元，上日涨0.4%。(完)