《路透晚报》--1月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普将在达沃斯论坛会晤各国首脑和商界领袖，鼓励企业到美国投资

美国白宫官员表示，美国总统特朗普本周参加达沃斯世界经济论坛期间，将会晤以色列总理内塔尼亚胡、英国首相特雷莎梅等各国首脑。特朗普周三晚间将乘机前往达沃斯，参加论坛期间他将鼓励在美国投资以及在国家安全方面进行合作，包括打击伊斯兰国和反对朝鲜发展核武和弹道导弹计划等。

--德国民间部门1月持续强势增长，经济2018年开局强劲

调查显示，德国民间部门1月持续强势增长，受制造业和服务业活动的双双提振，表明德国经济2018年开局强劲。德国1月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值微幅降至58.8。这略低于去年12月创下的逾六年半最高的58.9，但强于分析师平均预估的58.6。该指数连续第57个月高于50荣枯分水岭。

法国企业活动在2018年有了个优于预期的开端，1月服务业小幅升温抵消了制造业增长略为转弱的影响。法国1月综合PMI初值升至59.7，高于市场平均预估的59.4。

--调查：显示今年全球经济有望创八年最快增速

路透对500多位经济学家的调查显示，今年全球经济预计将以稳健步伐增长，增速有望达到2010年以来最高，因发达经济体动能增强且通胀复苏。主要央行今年预计将转变超宽松货币政策，但借贷成本仍将宽松，应能支撑经济增长。今年全球经济料成长3.7%，若果真如此，将是2010年成长4.3%以来最快增速。

--北美修订NAFTA关键一轮谈判启动，各方发表乐观言论

修订北美自由贸易协定(NAFTA)的关键一轮谈判启动。美国总统特朗普表示谈判进行地“相当顺利”，加拿大首席谈判代表亦称对取得进展抱有很高的期望。美国要求对NAFTA进行重大修订，眼下所剩时间已经不多。面对这种情况，官员们在蒙特利尔展开第六轮也就是倒数第二轮谈判。谈判定于3月底收官，以避免与墨西哥大选冲突。了解内幕的人士称，对于美方关于提高汽车中北美零部件占比以获得NAFTA免税资格的要求，加拿大和墨西哥政府准备灵活变通。

--日本1月制造业PMI初值升至54.4，为近四年来最高

调查显示，日本1月制造业活动以近四年来最快速度扩张，强劲的产出和聘雇水平表明经济前景光明，继续以稳健步伐成长。1月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值升至54.4，12月终值为54.0。该指数连续第17个月高于50荣枯分水岭，并触及2014年2月以来最高水准。

--日本12月出口连续第13个月增长，引燃第四季经济强劲增长希望

日本12月出口连续第13个月增长，得益于中国和亚洲的需求创纪录，这引燃第四季经济强劲增长的希望。日本财务省公布，12月出口较上年同期增加9.3%，此前分析师预估12月出口增长10.1%。11月出口增幅为16.2%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，出口商类股下跌抵消房地产股上涨的影响

日本股市周三下跌，因对日圆升值的担忧令出口商类股在午后进一步下跌，抵消了房地产类股上涨的影响。日经指数收盘跌0.8%至23,940.78点，脱离上日触及的1991年11月以来最高点24,129.34点。东证股价指数跌0.5%至1,901.23点。

--中国股市：沪综指收盘七连升续创近25个月新高，券商股接过领涨旗帜

中国股市沪综指收盘小升，续创近25个月新高，为连续第七日上涨。分析师指出，前期领涨的银行地产股今日出现盘整，券商股成为新的领涨板块，再加上中小市值股反弹，大盘强势特征较为明显，继续震荡上攻。

沪综指收报3,559.47点，涨12.97点或0.37%；此前收盘高点为2015年12月30日的3,572.88点。沪深300指数收报4,389.89点，涨0.17%。

--香港股市：恒生指数连续七日收高，创下最高收盘纪录

港股恒生指数连续第七个交易日上涨，收于纪录新高，能源类股走强抵消了资讯科技类股和金融类股疲软的影响。恒生指数收涨27.99点或0.08%，收报32,958.69点。恒生国企指数涨0.97%，收于13,620.93点。恒生能源指数涨3.7%，恒生资讯科技指数跌0.97%，恒生金融指数跌0.14%，地产指数跌0.58%。

--汇市：美元指数跌至三年低位，兑主要货币全线走软

美元兑一篮子主要货币跌至三年低位，随着全球主要央行迈向削减刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。美元指数跌破90.00大关，为2014年12月以来首见；0833GMT下跌0.27%，报89.879。美元全面下跌，欧元兑美元触及三年新高，而英镑则升至2016年6月英国退欧公投以来最高。美元兑日圆跌破110关口，为四个月来首次。

--欧元债市：欧元区公债收益率上涨，欧洲央行会议前市场弥漫谨慎气氛

欧元区公债收益率上涨，在欧洲央行会议召开前一天，债市充满谨慎气氛。鉴于欧洲央行已暗示“2018年初”将修订前瞻指引，周四的欧洲央行会议将比几周前预期的更热闹。这引发欧洲央行将提前升息的传言。欧元区公债收益率日内上升1-2个基点不等。本周表现出色的南欧国家公债价格今日也稍稍下滑。10年期西班牙公债、10年期葡萄牙公债较可比德国公债收益率之差稍有走阔。

--国际油市：油价因美国油品库存数据而下跌，但整体仍受支撑

油价下跌，因数据显示美国原油和汽油库存增加。0834GMT，布兰特原油期货较上日收盘价下跌0.25美元至每桶69.71美元。美国原油期货较上日结算价跌0.04美元至每桶64.43美元。

--全球金市：金价持坚，受美元走软及贸易战忧虑支撑

金价持稳于四个月高位附近，因美元跌至三年新低，另外对可能爆发贸易战的担忧引发一些避险交易。0835GMT时，现货金涨0.4%至1,346.38美元，美国2月期金涨0.7%至1,346美元。

--金属期市：沪铜追随伦铜走跌，LME铜库存跳增

上海期铜下跌，追随伦铜周二的跌势，此前伦敦金属交易所(LME)精炼铜库存激增，对中国铜进口需求力道的担忧也加大。上海期交所主力3月期铜收低1.7%，报每吨52,730元人民币(8,249.89美元)，创下12月6日以来最大单日跌幅，而且是12月14日以来最低收位。0903GMT时，LME三个月期铜涨0.37%至6,948.5美元。(完)