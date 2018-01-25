《路透晚报》--1月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普携“美国优先”立场出席达沃斯，周五将发表演说

美国总统特朗普飞往瑞士出席达沃斯全球经济论坛，特朗普将推动他的“美国优先”议程，并试图从盟友那里争取更多的公平和互惠贸易机会。这是自2000年比尔克林顿出席达沃斯论坛以来，参加该论坛的第二位美国总统。白宫助理称，特朗普传递的信息会和过去一年在其他外事访问时的一样：美国希望与盟国建立强劲联系，但希望降低与其中很多国家的长期贸易逆差。

--独家：中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管--消息人士

据四名知情人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。但律师和私募股权基金投资人表示，加强监管可能会阻碍中外投资者的资金流入这种海外基金，这些基金一直在为海外项目展开大规模融资，其中包括中国倡导的“一带一路”。消息人士称，根据当局计划，发改委将担任中国海外私募股权融资活动的监管机构。

--德国2月GfK消费者信心升至2001年以来最高水平

调查显示，德国2月消费者信心升至2001年以来最高水平，受消费者对德国经济荣景的看法带动。家庭支出是德国经济扩张的主要动力来源，因创纪录高位的就业率、工作保障增加、实质薪资上升及借贷成本较低，都令消费者受益。GfK表示，对大约2,000个德国人的调查显示，2月消费者信心指数从1月的10.8上升至11.0。该指数上次触及这一高位是在2001年10月。路透预估为10.8。

--马来西亚央行升息25个基点至3.25%，符合预期

马来西亚央行宣布上调关键利率，为三年半来首次，目前正值通胀攀升，经济增长强劲之际。马来西亚央行将隔夜政策利率上调25个基点至3.25%。马来西亚央行称，鉴于该国经济仍在坚稳成长，其货币政策委员会“决定使货币宽松的程度正常化”。

--高通与联想等中国企业签署价值20亿美元的销售谅解备忘录

美国芯片生产商高通(Qualcomm)已与联想集团、广东欧珀移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司和北京小米科技有限责任公司签署价值至少20亿美元的销售谅解备忘录。高通称，这些中国企业表示有意在未来三年间购买价值总计不少于20亿美元的高通组件。

--韩国现代汽车第四季净利小升，但销售疲软和韩元走强构成压力

韩国现代汽车公布，第四季净利小升3%，但2017年获利为连续第五年下降，因韩元走强及在美国和中国的销售疲弱，挤压了现代汽车全年获利。现代汽车公布，截至12月底的第四季净利为1.03万亿韩元(9.7161亿美元)，与汤森路透I/B/E/S调查的21位分析师平均预计的1.09万亿韩元大致相符。但当季营收减少0.2%至24.5万亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低1.1%至近两周低位，因日圆走强伤及出口类股

日股日经指数周四跌至近两周低位，因日圆升值伤及出口类股，但油价走高带动石油和矿业类股上涨。日经指数收跌1.1%，收于23,669.49点，为1月12日以来的最低收位。东证股价指数跌0.9%至1,884.56点。

--中国股市：沪综指收跌结束七连升，金融地产股抛压加大令大盘震荡加剧

中国股市沪综指小幅收跌，结束七连升。分析师指出，此前大盘连涨令部分个股累积可观涨幅，今天金融地产股抛压加大，使得大盘震荡开始加剧，但盘中急跌后仍有资金在低位吸纳，表明下方承接力度较强，料股指仍会沿着原来趋势运行。沪综指收报3,548.31点，跌11.16点或0.31%；盘中最低跌至3,528.04点。沪深300指数收报4,365.08点，跌0.57%。

--香港股市：收跌近1%结束七连涨，因投资者了结获利

港股恒生指数创一个月来最大跌幅，因部分投资者在七连涨后了结获利。恒生指数收盘跌304.24点或0.92%，至32,654.45点。恒生国企指数跌1.71%，至13,388.16点。恒生能源指数涨1.1%，恒生资讯科技指数跌2.05%，恒生金融指数跌1.58%，地产指数涨0.14%。

--汇市：美元受努钦言论打压创三年低位，欧元静待欧洲央行考验

美元兑其他主要货币下滑至三年低点，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元则持坚，等待欧洲央行政策决议。美元指数延续海外市场跌势，下探2014年12月以来最低89.064。美元兑瑞郎跌逾0.3%，触及2015年8月以来最低水平。

--国际油市：布兰特原油自2014年来首次触及71美元，因美元持续走贬

布兰特原油价格自2014年以来首次触及每桶71美元，因美元持续贬值，且石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯领头的减产行动继续进行之际，美国原油库存连续第10周下降。0836GMT，指标布兰特原油期货涨0.74%至71.05美元，美国原油期货涨1.13%至66.35美元，均为2014年12月初以来高位。

--全球金市：金价触及一年半高点，美元全面下滑

金价小涨至2016年8月来最高，美国财长努钦发表对美元走软表示欢迎的评论后，美元接近三年低位。0839GMT，现货金跌0.04%报每盎司1,357.53美元。此前曾触及2016年8月3日以来高点1,366.07美元。美国期金涨0.07%报1,357.20美元。

--金属期市：伦敦与上海金属接近多年高位，因美元疲软

伦敦金属普遍上涨，期锌、期镍与期铅皆盘旋于多年高点附近，此前美国财长努钦对美元贬值表示欢迎，他的言论令美元跌至三年低点。0840GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.08%至每吨7,144.5美元。铜价脱离了一个月低点，升向一周高位，但仍低于12月末的近期高位7,312美元。由于交易所注册仓库的库存上升，价格料将面临更大的压力。上海期交所主力期铜上涨2.05%，报每吨53,840元人民币。(完)