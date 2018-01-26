《路透晚报》--1月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本通胀落后于强劲经济表现，央行政策左右为难

日本12月通胀表现继续落后于强劲经济复苏，让该国央行在如何退出危机时期的刺激政策上陷入两难。就连央行部分委员也警告称，如果刺激政策维持过久，将开始弊大于利。政府数据显示，日本12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，与11月数据持平，远低于日本央行2%的目标，支持继续维持当前超宽松立场，尽管其他主要央行已经开始回撤。不过日本央行12月政策会议记录显示，日本央行部分委员开始对维持政策长期宽松感到担忧，表示如果经济继续复苏，该央行应考虑加息或减缓风险资产购买。

--独家：朝鲜无视制裁，经由俄罗斯向韩日出口煤炭--消息

三名西欧情报界消息人士说，朝鲜(北韩)去年把煤炭运到俄罗斯，然后再送到韩国和日本。这可能违反了联合国制裁决议。联合国安理会去年8月5日根据制裁决议禁止朝鲜出口煤炭，以切断平壤资助核武器和远程导弹计划的重要外汇来源。但这些消息人士表示，在那以后朝鲜至少有三次将煤炭运往俄罗斯的纳霍德卡港和霍尔姆斯克港，在那里卸货并重新装上另外的船只，运往韩国或日本。

--英国央行总裁称今年英国经济有望再次与全球经济同步增长

英国央行总裁卡尼称，若能够明确英国与欧盟未来的关系，则今年晚些时候英国经济可加速增长，并不再落后于全球经济增速。“今年有这个希望，因为英国与欧盟以及随之而来与全球其它地区的关系更为清晰，让英国经济和全球经济再度实现同步增长。”

英国财政大臣哈蒙德呼吁温和退欧，这会使英国在2019年退欧后尽可能与欧盟保持密切关系。哈蒙德呼吁达成可确保自由顺畅贸易和“尽可能紧密的未来关系”的安排，以寻求舒缓投资者对于退欧可能带来混乱的担忧。

--特朗普准备为180万“追梦人”获得公民身份提供一条通道

白宫高级官员表示，总统特朗普准备签署一项计划，为多达180万名“追梦人”打开一条获得公民身份的道路。这些人是指童年时期被非法带入美国的年轻移民。这是一项重大让步，目的是为了吸引民主党的足够支持。但为了迎合共和党强硬派的立场，该计划还包括许多要素，如加强边境安全以及阻止新移民。

--京东计划今年进军美国市场，挑战阿里巴巴与亚马逊

彭博报导，中国第二大电商巨头京东准备年底前进军美国市场。此举将挑战阿里巴巴与亚马逊。彭博报导，京东正为跨国扩张寻求资金。在初步的一轮融资中，京东向腾讯控股0700.HK及其他投资者出售旗下物流企业15%股份的磋商也进入最后阶段。“目前东南亚是我们进军国际市场的重点，美国则是长期愿景，”京东发言人告诉路透。“我们在考虑不同的选项，但近期在美国可能以合作伙伴模式进行。”

--独家：强生在最后关头退出竞购辉瑞旗下消费者健康业务--消息

据一位知情人士称，强生已经退出了对美国制药企业辉瑞(Pfizer)旗下消费者健康业务的竞购，剩下葛兰素史克和利洁时(Reckitt Benckiser)等公司继续准备竞购。五位银行业消息人士称，竞购方需在2月1日前提交非约束性要约。它们竞购的这家子公司生产Advil止疼片、善存(Centrum)多种维生素补充剂和Chapstick润唇膏。两位消息人士补充说，辉瑞希望该业务售价不低于200亿美元；辉瑞尚未公开任何出售程序相关细节。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数经震荡交投后收低，矿业和金融类股领跌

日本股市日经指数周五收低，盘中震荡，投资者在周末之前锁定利润，矿业和金融股跑输大市。日经指数收低0.2%至23,631.88点，早盘在平盘上下波动。本周日经指数下滑0.7%。东证股价指数跌0.3%，收报1,879.39点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，家电、建材、交通等二线蓝筹股领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘以震荡为主，沪综指早盘低开后在蓝筹股推动下转强，盘中指数再创近期新高3,574.90点，尾盘涨幅收敛，家电、建材、交通、金融地产等二线蓝筹股领涨。预计短线大盘仍继续维持高位震荡盘升走势。沪综指收报3,558.13点，涨9.82点或0.28%；本周该指数累计升2.01%，为连续六周上涨。沪深300指数收报4,381.30点，涨0.37%。

--香港股市：收高1.53%并创纪录高位，为连续第七周上涨

港股恒生指数收在纪录高位，连续第七周周线上涨，市场充满着对全球经济复苏的乐观情绪，而内地资金南下也提供扶助。恒生指数收高499.67点或1.53%，至33,154.12点。恒生国企指数收高2.51%，至13,723.96点。恒生能源指数下跌0.28%，恒生资讯科技指数上涨2.37%，恒生金融指数上涨2.22%，地产指数涨1.27%。

--汇市：美元获得喘息之机，因特朗普称希望看到强劲的美元

美元兑其他主要货币在近期低点上方交投，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。美元反弹使得欧元兑美元脱离三年高点，英镑亦从2016年6月以来最高水准回落。美元兑日圆持稳，守在周四触及的四个月低点上方。0822GMT，美元指数报88.84，守在本周创出的88.43附近的三年低位上方。1月迄今为止，美元指数下跌了逾3%。欧元报1.2469美元，日内涨0.6%，但低于周四高位1.2538美元。

--欧元债市：德国公债收益率料连续第六周上涨，但脱离六个月高点

德国公债收益率(殖利率)脱离六个月高点，但料连续第六周上涨，上日欧洲央行在面对欧元强劲上涨时语调出乎市场意料地温和。尽管周四大量抛盘过后市场有所恢复平静，但防备心仍很重。德国10年期公债收益率料连续第六周上涨，根据路透数据，这是自2010年以来最长的连涨走势。

--国际油市：原油价格下滑，因短期需求前景趋软

油价下滑，因随着北半球冬季需求高峰即将结束，市场基本面可能趋软。0824GMT，布兰特原油期货下跌0.12美元或0.17%，至每桶70.3美元，上日触及2014年12月以来最高点71.28美元。美国原油期货下跌0.06美元或0.09%至每桶65.45美元，上日也触及2014年12月以来最高点66.66美元。

--全球金市：金价本周料录得周线涨幅，因美元贬值

金价上涨，此前从上日所及一年半高点回落，即便美国总统特朗普表示他支持美元走强，但美元仍然疲软。0825GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,355.74美元。美国期金跌0.61%报1,354.60美元。

--金属期市：基本金属从多年高位附近回落，因特朗普言论提振美元

基本金属价格从多年高位附近回落，此前美国总统特朗普发表言论称支持强势美元，促使美元兑主要货币脱离近期低点。美元走强将增加其他货币持有者购买金属的成本。0826GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.18%至每吨7,125美元。上海期交所主力3月期铜跌0.24%至每吨53,430元人民币。(完)