《路透晚报》--3月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月21日，阿联酋迪拜，人们观赏落日美景。REUTERS/Ahmed Jadallah

[重大数据或新闻]

—欧元区2月制造业荣景进一步放缓，但仍处强劲水准

欧元区制造业荣景在2月进一步降温，但仍处于近20年来最佳成长势头。数据显示经济复苏仍强劲且广泛，加上物价压力处于近七年高位，这将是欧洲央行官员乐见情况。IHS Markit公布，欧元区2月制造业采购经理人指数(PMI)终值从1月的69.6降至58.6，但与58.5的初值大致相当，并远高于50的荣枯分界线。衡量经济健康状况的产出分项指数从61.1降至59.6，但也高于初值。。

德国2月制造业景气略低于上月，同时由于供应链瓶颈推升成本及产出价格，调查结果亦显示通胀压力上升。2月IHS Markit制造业PMI终值由上月的61.1降至60.6。调查显示，前置时间(lead time)创下史上最大平均增幅，令制造业者受到严重影响。采购经理多指出，供应商的产能面临瓶颈，同时原物料的供应也短缺。

2月法国制造业活动放缓幅度大于最初的预期，在新年伊始取得活跃的增速之后，向下放缓一档。2月制造业PMI终值降至55.9，前一月为58.4。Markit表示，增长放缓是因为国内外需求增长减弱。企业连续第16个月增聘人手，但速度较上月放缓。

—日本央行审议委员片冈刚士警告不应过早撤出宽松政策

日本央行审议委员片冈刚士警告称，日本央行不应过早撤出超宽松货币政策，他呼吁加强央行的庞大刺激举措。他还称，在消除公众有关通缩将持续的看法方面，日本央行和政府在政策上的协调非常关键，这意味着有必要实施更大规模的货币和财政刺激组合举措，来提振经济成长。

—英国2月房价意外较上月下滑0.3%，为半年来首见

英国抵押贷款机构Nationwide周四公布，英国2月房价意外下滑，为六个月来首见，反映消费者经济疲软情势。Nationwide公布，2月房价较上月下滑0.3%，1月时为上涨0.8%。路透调查的分析师预估原为上涨0.2%。2月房价较上年同期上涨2.2%，增幅远低于1月的上涨3.2%。路透调查原预估2月上涨2.6%。

—标致雪铁龙2017年获利创纪录新高，尽管旗下欧宝品牌亏损

法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团宣布2017年获利创下纪录新高，尽管新收购的欧宝品牌录得亏损。该公司表示，年度净利增长11.5%至19.3亿欧元(23.5亿美元)，营收为652.1亿欧元，增长20.7%。营业利润增长近25%至39.9亿欧元，尽管旗下欧宝品牌业务自8月1日起录得1.79亿欧元的亏损。集团的汽车业务营业利润率从6%下降至5.9%。

—全球基金调降股票投资配比至三个月低点，受月初股市暴跌影响

全球投资者2月将股市投资占比降至三个月低点，因月初股市暴跌且波动加剧，不过尽管债券收益率上升，多数投资者仍预计股市将测试新高。受访者将全球投资组合中的整体股票配置调降逾1个百分点至49%，为11月以来最低，并将现金持仓占比提高至五个月高点4.9%。

—消息人士称，美国监管当局考虑调整沃克尔规则

几位监管方面及业界消息人士说，美国监管当局考虑调整”沃克尔规则”，这是华尔街长久以来的期待。监管当局考虑调整的，包括去除大型银行承担证明未从事自营交易业务的责任。其他被纳入修正考量的地方还包括：让银行更加明确地知道它们不能投资的基金类型、让一些海外基金永远豁免此禁令、选定一个主要监管机构来监督执行沃克尔规则。

[市场摘要]

—日本股市：日经指数收跌1.56%，欧元疲软打击精密设备生产商类股

日本股市日经指数周四收于近两周低点，因隔夜美股大跌打击人气。欧元兑日圆走软也打击了精密设备生产商等公司的股价。日经指数收跌1.56%，报21,724.47点，创下2月16日以来最低收位。东证股价指数收低1.59%至1,740.20点。

—中国股市：沪综指小幅收升，金融股企稳助大盘终结两连跌

中国股市沪综指小幅收升，终结两连跌。分析师指出，受外盘拖累，国内股市明显低开，但经历近日回调后，盘中抛压已减弱，且这两天领跌的金融股亦开始企稳，股指呈震荡走势。

沪综指收报3,273.75点，涨14.34点或0.44%，开盘沪综指下跌0.75%；今日上海A股成交额为1,850亿元人民币，上日为1,800亿元。

—香港股市：恒指反弹收升，华信能源高层遭调查拖累相关个股大跌

香港股市反弹收升，结束两天急跌，华信能源董事局主席遭调查的消息，对市场人气的影响有限。恒生指数收涨199.53点或0.65%，报31,044.25点，恒生国企指数收涨0.38%，至12,428.88点。恒生能源指数跌0.68%；恒生资讯科技指数涨2.83%；恒生金融指数涨0.56%；恒生地产指数涨1.51%。

—汇市：美元因鲍威尔乐观基调获得支撑，欧元兑美元创五周新低

美元持坚，从美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席鲍威尔讲话中获得支撑。鲍威尔对美国经济持乐观看法，这支持了利率鹰派，导致全球股市大跌。相比之下，欧元区温和的通胀率则削弱了有关欧洲央行将缩减刺激的预期，从而令欧元兑美元跌至五周低点，兑日圆跌至六个月新低。

0822GMT，欧元兑美元报1.2202，稍早一度跌至1.21835，创1月18日以来新低。欧元兑日圆报130.41，稍早跌至129.86，创9月初以来最低，自一个月前所触及的两年半高点下跌5.6%。

—欧元债市：美德两年期公债利差扩至20年最阔，因美欧政策前景分化

德国短债收益率与美债之差扩大至逾20年来最阔，因欧元区与美国的货币政策前景分化。美国/德国两年期公债收益率之差走阔至281个基点，为1997年4月以来最大。美国/德国10年期公债收益率之差为221个基点，接近逾一年来最阔。

—国际油市：油价持稳，投资人规避风险性资产

油价几近持平，此前两日下跌；在股市震荡及美元升值下，投资人规避风险较高的资产，抑制对大宗商品的整体投资兴致。继美国原油及汽油库存意外增加之后，全球两大指标原油期货价格周三双双大跌。

0826GMT时，美国4月原油期货上涨0.06美元，成为每桶61.70美元；上日结算价下跌2.2%。布兰特5月原油期货上涨0.14美元，报每桶64.87美元。4月合约周三到期，下跌1.3%。

—全球金市：金价小跌，因投资者认为美联储可能加快升息步伐

金价小幅下跌，延续昨日走势。投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论意味着，今年升息次数可能多于先前的预测。0857GMT，现货金跌0.07%报每盎司1,317.21美元。金价上日下跌1.1%，触及逾两周低点1,313.26美元。美国期金持平，报每盎司1,318.60美元。

—金属期市：金价受美元走强影响下跌，市场等待鲍威尔第二个听证会

金价连续第三日下跌，受累于美元走强，投资者等待日内稍晚美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会的听证会。0828GMT，现货金跌0.35%至每盎司1,313.11美元。本周以来金价下跌约1%。美国期金跌0.3%至1,313.9美元。(完)