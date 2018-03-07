《路透晚报》--3月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2018年3月7日，中国北京，中国财政部长肖捷在十三届全国人大一次会议新闻中心接受媒体提问。REUTERS/Aly Song

[重大数据或新闻]

—日本央行副总裁被提名人称，创设宽松新工具是一个选项

日本央行副总裁被提名人若田部昌澄周三表示，如果央行真的扩张超宽松货币刺激措施的话，那么其能够出台新的政策措施。这表明在削减大规模购债措施方面，日本央行将迎来一位强有力的反对者。不过若田部昌澄表示，日本央行无需坚持在一个设定的时间框架下达成物价目标，他本人对经济是否需要更多的货币政策支持也没有预定的想法。

—IMF总裁拉加德称，贸易战中没有赢家

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，在贸易战中无人会是赢家，若其他国家也开始收税作为回应的话，美国征收进口关税的宏观经济影响将会很严重。

此外，澳洲央行总裁洛威也表示，美国对进口钢铝征税的计划”非常令人遗憾”。洛威在悉尼称，这项关税计划是可控的，但其引发的报复将极具破坏性，并表示从以往的经验来看，保护主义不是好事。

—美联储理事布雷纳德称经济”逆风正在转为顺风”

美联储理事布雷纳德说，美国经济最近几年经历了提振增长及通胀的努力后，情况正在好转。这是布雷纳德自去年10月来首次对政策发表公开评论。她表示，鉴于税改及政府支出带来的提振，加上全球同步增长，现在经济”逆风正在转为顺风。”她还称，她也更相信通胀率终将回升至目标水平。

该讲话显示美联储最有影响力的一位鸽派官员现在不再抗拒又一年收紧政策，以及她基本与美联储新任主席鲍威尔立场一致。

—日本防卫大臣称朝鲜的意图并不明朗，需要谨慎分析

日本防卫大臣小野寺五典被记者问及朝韩将举行峰会时说，朝鲜的意图并不明确，需要谨慎分析。小野寺五典说，日本的立场不变，仍认为日美韩三国必须协同对朝鲜施加最大程度的压力。他说为了让对话有意义，朝鲜必须采取具体行动迈向无核化。

据韩联社报导，韩国总统文在寅表示，韩国没有为了朝韩峰会而放松对朝制裁的计划。

新华社则发布评论称，近期朝韩双方为维持对话与缓和势头所作的努力，给紧张的朝韩关系带来积极变化，但解决半岛问题不能只推”独轮车”，朝美之间的僵局也需要尽快打破。

—澳洲第四季GDP增长放缓，然央行仍乐观看待未来

澳洲上季经济增长放缓，因糟糕天气冲击出口，不过政府支出强于预期，且家庭消费复苏协助澳洲经济持续其26年来没有衰退的表现。澳洲统计局的数据显示，第四季国内生产总值(GDP)环比扩张0.4%，分析师预估为增长0.6%，第三季上修为成长0.7%。同比增幅则从第三季上修后的2.9%放缓至2.4%。

澳洲央行总裁洛威今日稍早预告称，GDP增幅可能略低于0.5%，并强调这将不会让他对整体展望的信心有所动摇。

—马来西亚央行维持政策利率在3.25%不变

马来西亚央行如预期维持关键利率不变，因核心通胀仍受到控制，而强劲的增长步伐料将放缓。这是马来西亚央行自1月25日以来的首次政策会议，该行在当时的会议上上调隔夜政策利率25个基点，为2014年7月以来首次上调。

“隔夜政策利率保持在当前水平，货币政策的宽松程度符合央行的政策立场，从而确保国内经济在通胀走低之际，继续保持稳定成长，”马来西亚央行在声明中称。

—神户制钢和丰田汽车因汽车金属部件质量问题遭美消费者起诉

美国消费者针对日本神户制钢所和丰田汽车提起诉讼，指控这两家企业违反消费者保护相关法律，其隐瞒使用不合格汽车金属部件的做法构成欺诈。这将是美国消费者针对神户制钢提起的首次集体诉状，其中提及的问题已在这家日本第三大钢企存在近五十年。

两名加州居民周一向旧金山联邦法院提交了上述诉状，二人寻求代表全美范围内购买了据称存在故障的丰田汽车的消费者提起集体诉讼。

[市场摘要]

—日本股市：日经指数下滑，美国保护主义担忧使钢铁板块创八个月低点

日本股市日经指数周三下滑，之前提倡自由贸易的白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，令人担忧华府将推进关税计划，从而导致钢铁商类股指数跌至八个月低点。日经指数跌0.8%至21,252.72点，距离四个半月低位21,042.09点不远。

—中国股市：沪综指收跌，前期强势板块转入调整大盘冲高回落

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今日大盘上行乏力，前日强势板块普遍处于回调整理中，股指最终冲高回落收低。两会期间尽管与会议直接有关的热点板块保持活跃，但各自为战特征明显，股指上行节奏缓慢，料大盘将维持区间震荡。

沪综指收报3,271.67点，跌17.97点或0.55%；沪深300指数收报4,036.65点，跌0.74%。

—香港股市：恒生指数收挫1%，贸易战疑虑复燃打压全球市场

香港股市周三收跌，跟随全球股市颓势，美国政府内部支持自由贸易阵营的大将、白宫国家经济委员会主任柯恩辞职后，对全球将爆发贸易战的疑虑复燃。恒生指数收跌1.0%，至30,196.92点，恒生国企指数跌1.1%，至12,180.29点。

—汇市：美元兑日圆在14个月低位附近徘徊，贸易战相关担忧加剧

美元兑日圆周三在14个月低位附近徘徊，美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，引发了有关爆发贸易战的担忧，投资者对美元前景越发谨慎。市场观察人士称，柯恩辞职将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。0856GMT，美元/日圆跌0.36%至105.73；美元指数跌0.04%至89.580。

—欧元债市：公债收益率下跌，因美国关税措施恐打乱欧洲央行退场计划

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，分析师称，因市场担心美国对欧洲产品课征关税，可能阻碍欧洲央行撤走刺激措施的计划。欧元区政府公债收益率全面下跌1-3个基点。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.66%。法国10年期公债收益率下跌2个基点至0.91%，远离2月高点1.06%。

—国际油市：油价下跌，特朗普高级经济顾问请辞重燃全球贸易战担忧

油价下跌，受股市下滑拖累。美国政府倡导自由贸易的一位重要人物辞职，令人担心华府可能推进进口关税计划，并触发贸易战，这打压股市下跌。交易商称，美国原油产量增加以及库存上升也打压油价。0814GMT，布兰特原油期货较上个交易日下跌0.63美元或0.96%，至每桶65.16美元。美国原油期货跌0.57美元或0.91%，报每桶62.03美元。

—全球金市：金价脱离一周高位，贸易战忧虑对美元和股市构成压力

金价下跌，不过稍早曾一度触及一周高位，得益于美元和美股下跌。此前美国总统特朗普称将推进针对进口钢铝征收惩罚性关税的计划，这重新引发了可能爆发贸易战的担忧。0815GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,332.76美元，稍早一度高见1,340.42美元，为2月26日以来最高。美国4月期金跌0.13%至每盎司1,333.5美元。

—金属期市：伦敦多数金属价格下跌，因担心美国引爆贸易战

伦敦金属交易所(LME)多数基本金属价格下跌，市场对爆发贸易战的担忧加剧。如果爆发贸易战，可能破坏全球经济增长。0816GMT，伦敦期铜下跌0.64%报每吨6,959.50美元，回吐上日1.4%的部分涨幅。自2月中以来，伦铜价格一直在6,850-7,250美元区间波动。上海期交所期铜收涨0.31%报每吨52,480元人民币。(完)