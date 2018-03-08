《路透晚报》--3月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年4月18日，以色列南部，一名女子在花丛中摆姿势拍照。REUTERS/Amir Cohen

[重大数据或新闻]

—欧盟官员称，欧洲拥有应对特朗普关税计划的”武器库”

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，如果美国开征钢铝关税，欧洲希望避免与美国的贸易战升级，但欧洲正在准备还击，而且能马上采用反击措施。

随着美国总统特朗普的贸易战论调升级，加拿大一直在静观其变，认为该国将要蒙受的 损失最大，以不变应万变是最佳策略。

中国外交部长王毅周四则称，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。

—欧盟拒绝英国对未来贸易关系的要求，不给银行业特殊待遇

欧盟周三发布的英国脱欧后双方自由贸易关系准则草案，与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周提出的期望相差甚远，特别是对英国的金融行业而言。

路透看到的草案显示，欧盟希望与英国建立紧密的合作伙伴关系，但因英国自身希望退出欧盟单一市场和关税同盟，双方关系的深度将受到限制。

草案文本显示，未来英国金融业者只能”依据东道国规定”在欧盟营业，这反映出的情况是“英国将成为第三国，而欧盟和英国将不再共享共同的规范、监管、法令实施与司法制度架构。”

—日本第四季GDP增速大幅上修，受益于资本支出增长

日本10-12月经济扩张步伐超过初估水准，因资本支出和库存数据上修，从而确认了日本经济连续增长八季。日本内阁府公布数据显示，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.6%，超过分析师预估中值的增长0.9%和初值的增长0.5%。这是日本1986年4-6月到1989年1-3月连续成长12季以来的最长连续增长纪录。第四季经通胀调整的实质GDP较前季增长0.4%，初值为增长0.1%，预估中值为增长0.2%。

—德国工业订单1月降幅大于预期，但整体趋势仍然向上

数据显示，德国1月工业订单降幅超过预期，不过德国经济部预期制造业在未来数月仍将强劲增长，为德国经济稳步增长做出贡献。联邦统计局数据显示，德国1月工业订单减少3.9%，12月修正后为增长3.0%%。1月工业订单数据为自2017年1月以来最疲弱，也不及路透调查访问的分析师们预估的下滑1.6%。德国经济部表示，”尽管1月数据下滑，但工业订单的整体趋势仍然向上。”

—独家：伦敦金市五家清算行正在调整规则，以方便后来者加入

伦敦黄金市场的五家清算银行正在调整规则，以方便新的银行加入成为清算行。这是伦敦黄金市场全面机构改革的一部分，改革的目的是帮助提高机构透明度。该市场是全球最大的黄金交易中心，年交易规模达6.8万亿美元，此前被指控存在银行和交易员操纵价格的情况，并受到了来自监管机构的压力。随着压力的加大，通过伦敦贵金属清算有限公司(LPMCL)进行黄金交易清算的银行数量从七家减至五家，分别是汇丰、摩根大通、加拿大丰业银行、瑞银和工银标准银行。

—独家：高盛通知部分伦敦员工在6月底前迁往法兰克福

两位消息人士称，高盛已经通知十几位驻英国的银行、销售和交易部门员工在数周内迁往法兰克福，为英国脱欧做准备。经过数月的耐心等待和私下游说之后，这家美国投行决定不再继续等待议员们明确英国脱欧可能对其业务的影响，而是采取措施将客户受到的影响降至最低。

消息人士对路透称，高盛已经通知负责德国账户的衍生品和债券资本市场团队，他们要进行必要的准备并在6月底之前迁往法兰克福办公。

[市场摘要]

—日本股市：收高但缩减盘中涨幅，因美国正式宣布关税决定前情绪谨慎

日本股市反弹，因寄望美国对钢铝实施的关税将比之前想象的温和，但由于投资者在华盛顿方面发布正式决定之前情绪谨慎，市场缩减涨幅。日经指数收高0.54%至21,368点，稍早涨幅一度高达1.11%。东证股价指数升0.35%至1,705点，但成交量创近两周来最低。

—中国股市：沪综指收升，出口数据远胜预期提振大盘绩优股走强

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日公布的2月出口数据远胜市场预期，提振大盘绩优股走强。因市场仍担忧美国可能发动贸易战，资金回避或受贸易战影响的周期股，流入医药、金融、食品饮料、成长股等确定性较好的品种，推升股指走高，整体看料大盘仍以震荡为主。

沪综指收报3,288.41点，涨16.74点或0.51%；沪深300指数收报4,077.60点，涨1.01%。

—香港股市：恒指收高1.5%，因中国贸易数据强劲且贸易战相关担忧缓解

香港股市大幅收涨，扳回了前日的跌幅，受助于中国贸易数据强劲，且有消息称美国总统特朗普的进口关税计划可能不包括某些重要伙伴国，缓解了爆发贸易战的担忧。恒生指数收涨457.6点或1.52%，报30,654.52点。恒生国企指数收涨1.27%，至12,334.83点。

—汇市：美元因关税豁免预期收复失地，欧元静待欧洲央行会议

美元收复失地，劳动力市场乐观数据，以及白宫称加拿大和墨西哥及其他国家可能得到美国进口钢铝征税计划的豁免，这令美元获得喘息。其他货币方面，欧元几无变动。欧洲央行今日稍晚将召开会议，预计将维持政策不变，但可能就政策前景提供线索。0838GMT，美元兑日圆跌0.11%至105.94，上日受柯恩辞职影响一度低见105.450。美元指数基本持平于89.605，上日曾触及两周低点89.407。

—欧元债市：公债价格持稳，欧洲央行料将试水QE退场

欧元区借款成本持稳，稍晚将迎来欧洲央行会议。本次会议可能标志着决策者朝着退出超宽松货币政策迈出尝试性的一步。欧洲央行预计将维持政策不变，但在经济转强的大背景下，可能暗示于今年稍晚朝向结束2.55万亿美元的资产购买计划迈出一步。欧元区公债收益率变动不大，德国10年期公债收益率日内持平于0.66%，守在周一的五周低点约0.60%上方。

—国际油市：油价继上日重挫后回稳，但美国产量激增仍令市场承压

油价回稳，受助于良好的需求；上日下跌，因美国原油产量创纪录高位且库存上升。0842GMT，布兰特原油期货上涨0.1美元或0.16%至每桶64.44美元。上日跌逾2%。美国原油期货上涨0.1美元或0.16%至每桶61.24美元，该合约上日跌幅亦超过2%。在需求方面，高盛在3月7日的客户报告中指出，尽管近期有迹象显示经济略微放缓，但原油需求前景仍可望稳健成长。

—全球金市：金价走坚，投资者等待特朗普关税计划的细节

金价持稳，市场等待美国总统特朗普提出钢铝关税计划更多的细节，以及欧洲央行政策会议结果和美国的就业数据。0843 GMT，现货金上涨0.15%至每盎司1,327.45美元。金价周三触及一周最高位1,340.42美元，但收盘下跌报1,325.49美元。美国期金上涨0.05%至每盎司1,328.2美元。

—金属期市：中国基本金属小跌，美国贸易关税计划的相关忧虑挥之不去

中国基本金属期货下跌，因美国贸易紧张情势的升级，盖过了2月出口数据靓丽的影响。稍早数据显示2月中国出口增速创下三年来最快。0845 GMT，LME期铜跌0.98%至每吨6,882美元，上日跌0.8%。上海期货交易所期铜合约收跌1.25%，至每吨52,020元人民币。(完)