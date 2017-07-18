《路透晚报》--7月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普医改议案在参院再度遇挫后，共和党对下步行动意见分歧

继周一晚间第二次试图在参议院通过医改议案的努力失败后，美国国会共和党议员在医改立法上陷入了混乱，总统特朗普呼吁立即废除奥巴马医保(Obamacare)，而其他共和党议员寻求改变路线，争取民主党人士的支持。美国参议院共和党领袖麦康奈尔宣布，他未来几天将试图在参议院废除奥巴马医改法案，但会推迟两年实施废除，以确保有个平稳的过渡。

这一进展对金融市场产生立竿见影的影响，亚洲股市周二从逾两年高位回落，美元扩大跌幅。

--英国6月通胀出乎意料转弱，减轻央行应对压力

英国6月通胀意外放缓，为去年10月以来首见，这样一来英国央行更有可能在8月维持利率于纪录低点不变。英国国家统计局周二公布，6月消费者物价较上年同期上涨2.6%，低于5月所创的近四年高点2.9%。分析师原先预期通胀率将和前月一致。不过许多分析师指出，他们预期通胀不久后将再度升温，令家庭备感压力，因薪资升幅赶不上物价上涨速度 。

--调查显示美联储料在9月宣布缩减资产负债表，并于第四季升息

据一项路透调查，美联储将在9月宣布缩减其规模超过4万亿美元的资产负债表。受访分析师还表示，美联储会等到第四季才再次升息。调查与美联储官员近几周的暗示一致，虽然他们对于通胀前景，以及通胀乏力对未来升息步伐影响的看法存在分歧。

金融市场目前预测，美联储12月加息的机率仅为43%。这在很大程度上是因为近期出炉的美国经济数据逊于预期，尤其是通胀数据。

--澳洲央行称国内和全球经济更加“正面”；澳元创两年高点

澳洲央行对经济前景的看法变得更加乐观，称劳动市场改善、公共投资增强以及家庭消费升温。语气明显更为乐观，“正面”一词在澳洲央行7月会议记录中不断出现，推动澳元兑美元大涨至逾两年高位0.7905美元。

尽管交易商推高澳元，但分析师称澳洲央行不急于在短期内升息，仍对就业和房地产市场风险保持警惕。另外，分析师猜测澳元近期大涨可能将增添反对升息的理由。澳洲央行长期以来就警告称，澳元升值将妨碍经济在长达十年的矿业投资荣景结束后的转型。

--调查显示英国央行将维持政策不变，直至英国2019年走完退欧之路

路透调查显示，高于目标水准的通胀率不会促使英国央行在今年及明年收紧货币政策，它需要观察薪资增长是否能跟上物价，以及退欧谈判的进展情况。受访分析师预估中值为，货币政策委员会(MPC)一直到2019年都将维持指标利率在纪录低点0.25%不变。他们平均预估今年年底前加息的机率接近三分之一。

金融市场完全消化了对2018年5月前加息25个基点的预期，但调查称，要到2019年才会加息，到2019年年底时利率将达到0.75%。

--日本东芝股价飙涨19%，受Greenlight持股及法庭消息激励

东芝股价大涨。此前美国对冲基金Greenlight Capital称已增持东芝股份，而且美国一法庭推迟裁决是否按西部数据(WD)要求暂时阻止东芝出售闪存芯片业务。出售该业务的交易金额达180亿美元。Greenlight周五称，东芝解决与西部数据有关闪存业务出售的法律争端后，价值可能高达每股400日圆。东芝股价收涨19%至275.8日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌至逾一周低位，因日圆走强且安倍支持率下滑

日本股市日经指数跌至逾一周低位，因日圆走强打压周期性股票，而且现任安倍政府所获支持率下滑也加重市场低迷人气。日经指数收跌0.6%至19,999.91点，为7月7日以来最低收位。东证股价指数下跌0.3%至1,620.48点，JPX-日经400指数下跌0.4%至14,413.49点。

--中国股市：沪综指先抑后扬微收升，中小市值个股超跌反弹

中国股市沪综指先抑后扬微收升。分析师指出，在昨日中小盘股崩跌后，市场恐慌情绪有所缓解，部分中小盘股今日出现超跌反弹，激励市场人气，提振沪综指由跌转升。沪综指收报3,187.57点，涨11.11点或0.35%。沪深300指数收报3,667.18点，涨0.10%。

--香港股市：小幅收高连涨七日，科技股上扬抵销金融股颓势

香港股市连续第七个交易日上涨，因科技及能源股走高抵销金融股下跌。恒生指数上涨0.2%或54.36点至26,524.94点。苹果供应商瑞声科技一度大涨多达8.5%，带动科技股走高；另外中国石油股份及中国神华分别上涨0.8%及1.35%，对能源股构成支撑。

--汇市：美元跌至10个月低点，因特朗普医保法案受挫打击信心

美元兑一篮子货币跌至10个月低点，市场原已担心美国经济增长速度，而特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫，进一步打击了人气。澳元是美元再度下滑的最大受益货币，澳元兑美一度跳涨1.5%至逾两年高位。0816GMT，澳元/美元涨1.46%至0.7910；美元指数跌0.31%至94.835。

--欧元债市：指标公债收益率尾随美债下滑，受美国医改法案遇挫影响

欧洲指标公债收益率(殖利率)小跌，尾随美债收益率走势，美国医改法案第二度在参议院遇挫，显示美国总统特朗普的支出计划欲获得通过，将面临巨大困难。德国10年期公债收益率在Tradeweb交易平台短暂触及18个月高位，此前Tradeweb将指标公债从2027年2月到期的公债转换成2027年8月到期的公债。

--国际油市：油价几无变动，供应持续过剩与需求旺盛影响相抵

原油市场几无变动，需求旺盛对油价构成支撑，但石油输出国组织(OPEC)以及美国供应居高不下，令油价承压。0819 GMT，布兰特原油价格较上日收盘下跌0.08美元，报每桶48.34美元；美国原油价格跌0.09美元，报每桶45.93美元。

--全球金市：金价触及两周高位，因美国升息前景减弱拖累美元

金价涨至两周高位，因美联储今年进一步升息的前景减弱，且外界怀疑美国总统特朗普能否施行医保改革，导致美元跌至多个月新低。0820 GMT，现货金上涨0.14%，报每盎司1,235.68美元，稍早在盘中一度触及7月3日后最高的1,238.27美元。美国8月期金上涨0.1%至每盎司1,234.9美元。

--金属期市：铜价持坚，受中国GDP数据强劲支撑

铜价持坚，保持住了在中国公布强劲经济数据后录得的涨幅。0822 GMT，伦敦期铜下跌0.21%，报每吨5,983.50美元，守住上日录得的涨幅。伦铜在周一创下四个半月高点。上海期铜上涨0.36%，收报每吨47,690元人民币。(完)