《路透晚报》--7月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--东芝称已恢复禁止西部数据进入芯片合资公司数据库

东芝表示，已恢复禁止西部数据(WD)进入记忆体芯片合资公司的数据库；目前两家公司已因拟议芯片业务出售而反目。东芝正打算靠着出售芯片业务，来填补已破产美国核电事业西屋数以十亿美元计的成本超支窟窿。西部数据则称，任何相关交易都须经其同意。先前美国一法院发出临时禁令之后，东芝一度允许西部数据进入部分数据库，但东芝周二在加州上诉获胜之后，便又禁止西部数据进入。

--欧盟拟对巴西、伊朗、俄罗斯和乌克兰热轧钢征最高33%关税

根据路透看到的文件，欧盟计划对从巴西、伊朗、俄罗斯及乌克兰进口的热轧钢产品课征最高33%的关税，以应对其认为不公平的低价。

--澳洲要求大型银行增持资本，警告将对膨胀的抵押贷款采取措施

澳洲在两年内第二次要求该国最大的银行增加资本，并暗示进一步采取行动来支撑他们迅速增长的抵押贷款账目，这有可能会挤压股东回报。银行业监管部门称，今年稍晚将公布一份讨论稿，其中包含抵押贷款风险权重等调整，这与全球监管部门预计将敲定的规定相一致。与此同时，该监管部门将四大银行普通股一级资本率目标提高至10.5%，该比率是衡量银行资本实力的重要指标。这将使上述银行的一级资本比率从2016年12月的水上平均提高100个基点。预计各银行将在2020年1月达到新的标准。

--四家苹果代工商起诉高通，指控其违反反垄断法

为苹果代工生产iPhone等产品的四家业者对iPhone芯片(晶片)供应商高通(Qualcomm)兴讼，提出一系列新的反垄断指控。富士康母公司鸿海精密、纬创资通(Wistron)、仁宝电脑以及和硕联合科技指控，高通违反了反垄断法谢尔曼法(Sherman Act)其中的两个部分。上述公司在周二稍晚向加州南区地方法院提交了诉讼。这一指控是对高通5月提起的诉讼的反诉。高通在5月的诉讼中寻求迫使这些代工企业向高通支付许可费。之前苹果公司要求这些代工企业停止向高通支付许可费。

--韩元创五周高点之际，外汇主管机关疑似入市干预--交易商

多位交易商表示，在韩元兑美元逼近1,120韩元水准之际，韩国央行周三午后疑似买进美元以进行干预以缓解韩元升势。“有些缓和韩元涨势的操作，似乎是在突破1,120水准后，主管机关持续拉抬美元/韩元，”一名汇率交易员在收盘前表示。

--公司业绩：

* 瑞典卡车生产商沃尔沃集团公布，第二季核心获利略高于预期，并调高对今年北美卡车市场的预估。

* 荷兰半导体设备生产商艾司摩尔(ASML)公布，第二季营收增至21亿欧元(24亿美元)，超出公司自身的预估，因为来自记忆体芯片制造商的需求强劲。

[市场摘要]

--日本股市：受防御类股支撑小幅收高，但涨势受限于日圆升值影响

日本股市周三在震荡市况下小幅收高，防御类股买盘抵销了对于日圆升值影响的担忧。日股日经指数收盘略升0.1%报20,020.86点，盘中一度跌至平盘下方。东证股价指数张0.1%至1,621.87点；JPX日经400指数持平于14,415.64点。

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾三个月新高，钢铁等周期股及券商股领涨

中国股市沪综指收升1.4%至逾三个月新高。分析师指出，昨日创业板等中小市值股企稳反弹，令市场人气回升，今日以业绩提升为主线，钢铁、有色、煤炭等周期股及券商股涨幅居前，令大盘重拾升势。沪综指收报3,230.98点，涨43.41点或1.36%，创近两个月最大单日涨幅，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；今日上海A股成交额为2,694亿元人民币，较上日的1,962亿元增近四成。

--香港股市：刷新两年最高收位，受中国神华及腾讯控股股价上涨提振

香港股市连续第八个交易日上涨，创逾两年最高收位，受到中国神华和腾讯控股股价上涨提振。恒生指数收高0.6%至26,672.16点。恒生国企指数涨0.98%至10,860.52点，为2015年8月以来最高收位。

--汇市：美元指数徘徊在近10个月低位，欧日央行会议备受关注

美元兑一篮子主要货币徘徊在10个月低位附近，但在主要央行会议之前，投资者不敢贸然继续推低美元。美元指数涨0.1%报94.74，周二一度跌至94.476，为2016年9月以来低点。欧元/美元跌0.2%报1.1534美元，周二最高涨至1.1583，为2016年5月以来高点。

--欧元债市：公债收益率稍稍下滑，投资者静待欧洲央行利率会议

欧元区公债收益率(殖利率)下降。考虑到通胀温和且欧元走强，欧洲央行不太可能在本周暗示会大幅调整货币政策，这种市场观点支撑投资者信心。周三盘初，多数欧元区政府公债收益率持平到下跌1个基点。德国指标10年期公债收益率下跌0.5个基点至0.55%，脱离近期所创18个月高点。

--国际油市：油价走低，因美国原油库存增加及OPEC供应高企

油价下跌，因数据显示美国原油库存增加，并且石油输出国组织(OPEC)产量持续居于高位，令有关油市供应过剩的担忧重燃。0829GMT，布兰特原油期货报每桶48.77美元，下挫0.07美元，或0.12%。美国原油期货报每桶46.30美元，跌0.11美元，或0.24%。

--全球金市：金价微跌，因美元在跌至数月低位后暂作喘息

金价微幅下跌，因美元在暴跌至数月低位后暂作喘息，尽管今年美国货币政策收紧前景黯淡而且华府政治僵局继续令美元承压。0830GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,238.95美元；上日触及6月30日以来高点1,244.56美元。美国8月期金跌0.34%，报每盎司1,237.70美元。

--金属期市：LME期铜徘徊在四个半月高位附近，受中国需求前景支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜在四个半月高位附近盘整，美元略微走强带来些许压力，但中国工业活动升温帮助推动第二季经济增长，则为市场带来支撑。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.17%至每吨5,996美元，逆转上日涨势。铜价周一触及每吨6,022.50美元，为3月2日以来最高。上海期交所期铜涨0.25%至每吨47,960元人民币。(完)