《路透晚报》--7月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行第六次推后通胀目标实现时间，维持货币政策不变

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。日本央行一如预期维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期公债收益率目标在零水准附近。日本央行还维持购债承诺不变，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,140亿美元)的速度增加。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上表示，目前不需要加大货币刺激力度，也不需要就为何迟迟达不成通胀目标进行另一场全面评估。“当前的政策框架非常灵活，可以对眼下的经济、物价和金融形势发展做出回应，”他说。“我们的政策工具并没用尽。我们认为，达成物价目标的动能未减，并且能在当前政策框架下维系下去。”

--特朗普拟对进口钢铁征税，但可能引来欧盟“保障措施”--消息

政界和业内消息人士透露，美国总统特朗普拟以国家安全为由对进口钢铁征税，可能引发欧盟迅速采取“保障措施”。特朗普引用冷战时期的法律，提出根据“232条款”对美国钢铁产业进行评估；如果认为进口钢铁危及国家安全，可以依据该法律加征关税或设置进口配额。此举受到外交人士的普遍批评。他们警告，这样做有引发报复的风险，而且以国家安全为借口违反全球贸易规则，这种做法如果被普遍接受，全球贸易秩序将会遭到破坏。

--晴朗天气带动英国6月零售销售成长，显示经济加温--统计局

晴朗天候协助英国6月零售表现优于预期，并摆脱年初惨淡表现，当中透露一些迹象显示，整体经济在陷入一阵低潮之后可能再度发力。英国国家统计局表示，6月零售销售量较前月成长0.6%，优于路透调查分析师预估的成长0.4%，5月时则是下滑1.1%。截止6月的三个月零售销售增长1.5%，扳回第一季的下滑1.4%。第一季的数据为2010年以来最差的一季。

--中国称双方认同贸易百日行动计划取得“重大进展”

中国表示，中国和美国认同双方贸易百日行动计划取得“重大进展”，并讨论了经济合作一年行动计划。中国驻华盛顿大使馆在声明中做出上述评论，此前首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，美国和中国高层官员周三结束经济对话后取消了会后记者会。对话未能就缩小美国对中国贸易逆差新的重大举措达成协议，令美国总统特朗普与北京方面的经济和安全关系蒙上阴影。

--今明两年亚洲经济增长前景光明，得益于出口强劲--亚开行

亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其它消费品，亚洲制造业正受益于全球需求改善。亚洲开发银行周四在最新的亚洲发展展望报告中预测，亚洲发展中国家今明两年的经济增速料分别为5.9%和5.8%。去年末以来全球需求改善，为依赖贸易的亚洲经济体提供亟需的增长动能。与此同时美国和欧洲的经济增长也出现改善苗头。

--澳洲经济重整旗鼓，全职就业人口回升

澳洲6月就业市场为连续第四个月增强，受到全职就业人口明显回升所助，此一乐观的结果可能让澳洲央行考虑升息的日子更近了。澳洲统计局周四公布的数据显示，失业率持稳在5.6%，同时新增就业人口1.4万人。就业人口增加，完全是因为全职就业人口跳增所带动。过去两个月全职就业人口新增了115,400人，为29年来最大的连两个月增幅。

--公司业绩：

* 联合利华第二季基本营收增长3%，略逊于分析师预期的3.2%

* 思爱普第二季获利低于预期，因云业务成本上升

* 沃尔沃汽车上半年获利跳升，得益于欧洲和中国市场销售增长

* 浦项钢铁第二季营业利润飙增44.3%，强于市场预期

[市场摘要]

--日本股市：全球股市上扬助推日经指数收高，东证市值触及两年新高

日股周四收高，主板市场市值触及近两年高位，与此同时投资者在全球股市上扬后保持乐观。日经指数收高0.6%至20,144.59点，东证股价指数涨0.7%至1,633.01点，为2015年8月以来最高收位。

--中国股市：沪综指收升续创逾三个月新高，地产股领涨大盘

中国股市沪综指收升续创逾三个月新高。分析师指出，今日大盘继续冲高，以中小盘股为代表的创业板超跌反弹动力偏强，而近期强势板块因短线获利回吐压力加大，处于休整状态，当前市场领涨品种主要为金融、周期股和业绩较好的消费股，料后市股指在此类板块的带动下仍将保持强势。沪综指收报3,244.86点，涨13.88点或0.43%，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；今日上海A股成交额为2,456亿元人民币，上日为2,694亿元。

--香港股市：恒指刷新两年最高收位，受科技股提振

香港股市连续第九个交易日收高，为2015年4月以来最长连续上涨期，受科技股提振。恒生指数收高0.3%，或68.05点，报26,740.21点，为2015年6月以来最高水准。恒生国企指数跌0.1%，或13.69点，报10,846.83点。

--汇市：欧元持于14个月高位下方，等待欧洲央行政策决定

欧元徘徊在14个月高位下方，等待欧洲央行稍晚的政策决定。欧洲央行有可能会为今年稍晚的政策转向铺路。主要货币在伦敦早盘窄幅波动。欧元/美元现报1.15135，较周二创下的2016年5月以来最高水准1.1583微跌，但自欧洲央行总裁在辛特拉发表讲话以来仍上涨3.0%，并稳稳处于周二突破的1.15关口上方。美元指数报94.904，上涨0.1%，远离周二所及10个月低点94.476。

--欧元债市：南欧公债表现逊色，欧洲央行即将宣布利率决议

南欧政府公债表现逊于其他评级较高的欧元区公债。欧洲央行即将宣布利率决议，料将坚持关于终将结束资产购买的计划。意大利、葡萄牙及西班牙10年期公债收益率周四上升2-3个基点，表现逊于评级较佳的其他欧元区国家。在此同时，德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.55%。

--国际油市：油价基本持稳，但仍被压制在50美元关口之下

油价基本持稳，守住昨日因美国原油库存下降提振人气而录得的涨幅，在石油输出国组织(OPEC)下周召开重要会议前，分析师提供了利多和利空参半的供应预估。油价仍被压制在每桶50美元重要关口之下，因市场担心OPEC供应量依然偏高，尽管该组织承诺与一些非OPEC产油国减产。0830GMT，布兰特原油期货报每桶49.75美元，较上日结算价涨0.05美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶47.18美元，较上日收盘升0.06美元。

--全球金市：金价小幅走低，市场静待欧洲央行政策会议

金价小幅走低，投资者静待欧洲央行政策会议，从中寻找有关刺激计划前景的线索，美元走坚也令金价承压。0831GMT时，现货金跌0.22%至1,237.86美元。美国8月期金跌0.4%至1,236.90美元。

--金属期市：伦铜在3月初以来高点附近徘徊，等待美国就业数据

伦铜徘徊在3月初以来的高点附近，受中国经济前景好转支撑；同时市场在等待美国就业数据出炉，寻找短线交投线索。澳新银行在报告中称，铜价承压，因投资者在近几周铜价强势上涨后了结获利。0832GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.19%，至每吨5,979.50美元。上海期货交易所期铜收报47,790元人民币。(完)