《路透晚报》--7月21日

2017年4月27日，澳大利亚悉尼，一名男子在悉尼歌剧院附近的公园里躺着休息。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：美国加强控制外资收购，中国海外并购潮遇挫

知情消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的反对数量预示前景不妙。这表明在特朗普总统的治下，CFIUS正变得越来越谨慎。因此，关注美国资产的中资企业和投资者可能面临更多路障。与此同时，随着中资企业在海外频繁出手收购，中国政府也在限制国内资本流出。

--澳洲央行不必急于升息--副总裁

澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)周五发出明确信号，澳洲利率仍将在纪录低位维持一段时间，使预期鹰派倾向人士措手不及，并导致澳元从两年高位回落。“正如澳洲政策利率不需要降至全球其他地区的极低水平，其他央行升息也不必然代表澳洲政策利率需要调升，”德贝尔表示。

澳元兑美元曾涨至近两年高位0.7992美元，但在德贝尔讲话促使市场调整仓位后，澳元挫跌近1%，最低到0.7875美元。

--欧元区未来几年通胀或较低，但经济增长加快--ECB调查

周五公布的欧洲央行对专业预测机构的调查显示，未来几年欧元区通胀率放缓幅度或会大于之前的预期，而失业率降幅和经济增长可能会超越以前的预估。调查显示，预计今年通胀率1.5%，2018年为1.4%，2019年为1.6%，都较三个月前的预测值低0.1个百分点。较长期通胀率预估值维持为1.8%。欧洲央行称，较长期通胀率预期的风险仍偏于下档。

--中国首次同意进口美国大米--USDA

美国农业部长Sonny Perdue称，中国官员已首次同意进口美国大米。Perdue在声明稿称，这将使美国农户得以进入全球最大稻米消费国。这项宣布再次显示，美国总统特朗普上任后，美中农业贸易关系有所增进，尽管在钢铁等其他领域还存在争议。

--中方表示中美两国同意采取措施来削减全球过剩钢铁产能

中国表示，中美两国同意采取“积极有效的措施”来削减全球过剩的钢铁产能，希望为外界眼中不欢而散的中美经济对话制造一些积极气氛。中国大使馆在声明中称，在分组会议上，双方着重讨论了钢铁、铝和高科技贸易，双方对削减全球过剩钢铁产能进行了深入讨论，并同意采取积极有效的措施来共同解决这一全球性的问题。美国商务部发言人未就中方声明置评，并建议路透参考罗斯和美国商务部长努钦发表的联合声明。他们的声明没有提及钢铁，称只是达成了一点共识，即努力降低中国对美贸易逆差是“共同的目标”。

--朝鲜2016年经济以17年来最快速度成长，尽管受到制裁--韩国

韩国央行周五表示，2016年朝鲜经济以17年来最快速度增长，尽管朝鲜面临着旨在阻止其发展核武器的国际制裁。韩国央行称，去年朝鲜国内生产总值(GDP)较前年增长3.9%；前年朝鲜经济因乾旱和大宗商品价格较低而萎缩。去年经济扩张受助于矿业和能源，GDP创下1999年增长6.1%以来的最大升幅。朝鲜出口增长4.6%，创下2013年增长11.8%以来的最大增幅。

--中通快递在美遭起诉，被指纽约上市时夸大利润率

中国中通快递及其纽约上市承销商遭到一家美国养老基金起诉，指称中通快递通过夸大利润率，引诱投资者参与其14亿美元的首次公开发行(IPO)。摩根士丹利和高盛为中通快递IPO的主承销行，二者在该集体诉讼案中也被提及。美国伯明翰市养老基金向阿拉巴马州法院提交诉状，称摩根士丹利和高盛未能进行充分的尽职调查。中通快递IPO是2016年美国IPO市场规模最大的一笔，也是自从电商巨头阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来，中资企业IPO中规模最大的一笔。

--公司业绩：

* 飞利浦照明第二季核心获利优于预期，营收有所下降

* 沃达丰第一季营收增长2.2%，好于预期

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，钢铁股跌势盖过安川电机等机械股涨势的影响

日本股市日经指数周五小跌，投资者针对钢铁股了结获利，盖过安川电机和其他机械类股涨势的影响。日经指数收低0.2%至20,099.75点。本周累计下滑0.1%。东证股价指数下跌0.2%至1,629.99点。

--中国股市：沪综指缩量收跌，连续上涨后小幅震荡进行技术性整理

中国股市沪综指缩量收跌终止三连涨。分析师指出，今日市场小幅震荡，指数大部分时间在前日收盘点位下方运行，中小盘股表现略强于大盘股，整体表现出深强沪弱的格局。盘中热点相对散乱，商贸、白酒、汽车和建筑装饰板块领涨。短期看，预计沪综指经过充分整理消化后，选择冲击前期3,300点高点的概率较大。沪综指收报3,237.98点，跌6.88点或0.21%，本周该指数累计上涨0.48%；今日上海A股成交额为2,217亿元人民币，上日为2,456亿元。

--香港股市：恒指收跌终结九连阳，自两年高位回落

香港股市结束九日连涨，因在恒指前一交易日刷新两年高位后，投资者暂作喘息。恒生指数跌0.1%或34.12点，收报26,706.09，结束2015年4月以来最长连涨期。周线涨1.3%，为连续第二周上涨。恒生国企指数跌0.6%，或59.70点，收报10,787.13点。

--汇市：欧元/美元跳涨至近两年高位，美元指数跌至11个月最低

欧元/美元跳涨至近两年最高水准，因欧元本周涨势引发一些投资者回补空头。欧元周五盘初涨0.3%，来到1.1650上方。策略师们称，欧元下道目标在2015年8月高点1.17150。欧元兑美元升至1.16765，因市场押注欧洲央行(ECB)将在秋季调整政策刺激，欧元的强势压低美元指数至11个月低点93.994。美元兑日圆大体持平于111.79。美元/日圆本周料下跌0.4%。澳元兑美元下跌0.8%至0.7893美元，稍早一度低至0.7875美元。

--欧元债市：公债价格上涨，IMF批准对希腊金援增强ECB政策决定的影响

欧元区公债价格上涨，市场需求旺盛，欧洲央行决策者立场谨慎令投资者欢欣鼓舞，同时国际货币基金组织(IMF)批准对希腊的金援，增强了投资者对欧元区的整体看多氛围。欧元区公债收益率全线下跌，意大利、葡萄牙和西班牙公债价格当日表现尤其强劲。高评级债券收益率也下跌，但跌幅相对较小，德国10年期公债收益率下跌1.5个基点至0.52%。西班牙与德国10年期公债收益率利差收窄至94个基点，创2015年3月以来最低。希腊10年期公债收益率日内小涨。

--国际油市：油价在50美元下方徘徊，下周OPEC将举行会议

布兰特原油处于每桶50美元下方，昨天曾短暂突破该水准，为六周来首见。下周主要产油国将举行重要会议。0847GMT，指标布兰特原油期货报每桶49.54美元，较上日收盘价涨0.24美元。美国原油期货报每桶47.12美元，涨0.20美元。

--全球金市：金价触及三周高位，周线料将连续第二周上涨

金价触及三周高位，本周周线料将连续第二周上涨，因美元跌至13个月低点。0845GMT，现货金上涨0.25%至每盎司1,247.81美元，稍早一度触及6月29日以来最高位1,248.30美元。金价周内累计已上涨约1.5%。美国8月期金上涨0.1%，至每盎司1,246.80美元。

--金属期市：期铜升破每吨6,000美元心理关口，得益于美元走软助推

伦铜亚洲时段突破每吨6,000美元，抹去隔夜跌幅，为伦敦市场强势开局搭好台，主要受美元走软助推。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.37%至每吨6,040.50美元，扭转上日温和下跌走势。上海期货交易所主力期铜合约收高0.52%至每吨48,000元人民币(7,097美元)。(完)